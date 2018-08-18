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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3931393239333934

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:32

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Но вы не унывайте - через 12-18 месяцев рынок развернется
а если понаехи двинут с Киева по домам? или понаех это как многие здесь думают это пожизненно?


Так понаехи и поедут домой. Небольшая часть уже отчалила. Большая - отчалит в ближайшие 2-4 месяца по мере увольнения бизнесом, не заработавшим после выхода из карантина.

Для отъезда внутренних заробитчан навсегда я предпосылок не вижу (это уже вопрос глубокой децентрализации, которой у нас не будет никогда) - капитал склонен к концентрации. Поэтому на сегодня в Киеве и других городах-миллионнах понаехи не нужны временно, а в регионах - не нужны постоянно...

Так что начнут возвращаться когда-то в 2021-м, восстановят свое количество на уровне 2019-го - когда-нибудь в 2022-2023 гг. Примерно так же было и в прошлый кризис
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:26

  investorkiev написав:Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?

Пляяя́яяя. Ну как можно быть настолько примитивной...
Херсон несколько не обычная помойка на 300 тысяч населения. Моряки, туды его в качель!! Они везут бабло, задирая цены на недвигу. И на аренду. Немного счас подравнялись,за счёт увеличения предложения от застройщиков, но немного ранее тут стоило в 1.5 раза дороже,чем в той же намного уютней Полтаве. Или в Чернигове.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:26

  airmax78 написав:[нам
Щодо Київських шаромиг. Вже над вулицями свої недобуди будують. Взагалі все втратили!

Зображення

Когда уже там станцию метро откроют?[/quote]
Нам на львовской станция не нужна, она нужна где то в садах виноградаря. Нужно тянуть туда, где ещё нет гвностроя. Нам нужно много станций типа красного хутора.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:36

  Hotab написав:Пляяя́яяя. Ну как можно быть настолько примитивной...
Херсон несколько не обычная помойка на 300 тысяч населения.

ничего у вас не получится.
тут секта. аум-синрикё.
основатели секты учат: кто не согласен с исключительностью силы киевского бетона - тот завистник :mrgreen:
большая секта. даже львовские жлобы присоединяются.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 23:52

  hume написав:
  airmax78 написав:Когда уже там станцию метро откроют?

Нам на львовской станция не нужна, она нужна где то в садах виноградаря. Нужно тянуть туда, где ещё нет гвностроя. Нам нужно много станций типа красного хутора.

Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:01

  rjkz написав:
Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять :mrgreen: ), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).
Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время. :lol:

У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).

Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.


В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал".
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:10

  Vlad442 написав:[
Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами. Бывшие арендаторы хрущей ходят выбирают новострои по той цене, что они снимали хрущи. Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно.

Влад, вы увлеклись. Ну максимум скидка на момент месяца карантина. Но, чтоб кто то из хруща просматривал на новострой возможно только в ЧП не сопоставимо с короной. Или из хруща в прицентралье в новострой на окраине
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:56

  Serg-ik написав:[

Без лоха и жизнь плоха

а тем временем у КРЖН конкурент, карантин делает своё дело.
Однушка 4000 грн в месяц с коммуналью и питанием.
https://censor.net.ua/news/3196554/otkr ... yuska_foto

Думаю даст фору 50% арендных квартир
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:59

Еле дочитала сегодняшние дебаты — завзятый народ на ветке.
Если будет крыза, накроет медным тазом всех, не переймайтесь...

Вчера общалась с челом, аксакал по производству памятников. Так жаловался на кризис! Говорит, что с начала карантина, количество похорон упало чуть ли ни втрое. Думала, он прикалывается. Нет, на полном серьезе — народ сидит по домам, не нервничает, не ходит по собесам, не стрессует... :)

зы: flyman, отвечу тут - гуглила какие то местые форумы, пишут страшилки, не сталось в архивах, сори.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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