Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Но вы не унывайте - через 12-18 месяцев рынок развернется
а если понаехи двинут с Киева по домам? или понаех это как многие здесь думают это пожизненно?
Так понаехи и поедут домой. Небольшая часть уже отчалила. Большая - отчалит в ближайшие 2-4 месяца по мере увольнения бизнесом, не заработавшим после выхода из карантина.
Для отъезда внутренних заробитчан навсегда я предпосылок не вижу (это уже вопрос глубокой децентрализации, которой у нас не будет никогда) - капитал склонен к концентрации. Поэтому на сегодня в Киеве и других городах-миллионнах понаехи не нужны временно, а в регионах - не нужны постоянно...
Так что начнут возвращаться когда-то в 2021-м, восстановят свое количество на уровне 2019-го - когда-нибудь в 2022-2023 гг. Примерно так же было и в прошлый кризис
investorkiev написав:Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
Пляяя́яяя. Ну как можно быть настолько примитивной... Херсон несколько не обычная помойка на 300 тысяч населения. Моряки, туды его в качель!! Они везут бабло, задирая цены на недвигу. И на аренду. Немного счас подравнялись,за счёт увеличения предложения от застройщиков, но немного ранее тут стоило в 1.5 раза дороже,чем в той же намного уютней Полтаве. Или в Чернигове.
airmax78 написав:[нам Щодо Київських шаромиг. Вже над вулицями свої недобуди будують. Взагалі все втратили!
Когда уже там станцию метро откроют?[/quote] Нам на львовской станция не нужна, она нужна где то в садах виноградаря. Нужно тянуть туда, где ещё нет гвностроя. Нам нужно много станций типа красного хутора.
airmax78 написав:Когда уже там станцию метро откроют?
Нам на львовской станция не нужна, она нужна где то в садах виноградаря. Нужно тянуть туда, где ещё нет гвностроя. Нам нужно много станций типа красного хутора.
Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.
rjkz написав: Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять ), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами). Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.
У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).
Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.
В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал".
Vlad442 написав:[ Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами. Бывшие арендаторы хрущей ходят выбирают новострои по той цене, что они снимали хрущи. Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно.
Влад, вы увлеклись. Ну максимум скидка на момент месяца карантина. Но, чтоб кто то из хруща просматривал на новострой возможно только в ЧП не сопоставимо с короной. Или из хруща в прицентралье в новострой на окраине
Еле дочитала сегодняшние дебаты — завзятый народ на ветке. Если будет крыза, накроет медным тазом всех, не переймайтесь...
Вчера общалась с челом, аксакал по производству памятников. Так жаловался на кризис! Говорит, что с начала карантина, количество похорон упало чуть ли ни втрое. Думала, он прикалывается. Нет, на полном серьезе — народ сидит по домам, не нервничает, не ходит по собесам, не стрессует...
зы: flyman, отвечу тут - гуглила какие то местые форумы, пишут страшилки, не сталось в архивах, сори.