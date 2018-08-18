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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3932393339343935

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 01:06

  airmax78 написав:[
Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.

Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 02:06

  adeges написав:
  Hotab написав:Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.
Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.


Таких работников 80+%. И я знаю только одних, которые после вопроса о том, как они делают и почему, настолько обиделись, что чуть не ушли. Но зато когда остались, я уже 2 года думаю, как мне повезло. Но это уникальные кадры. Таких я больше не встречал.

  Hotab написав:Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.

В этой фразе правильная только вторая часть. Первая - это из области фантастики. Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить.


1. Качественных исполнителей действительно очень мало.
2. Знание КАК делать не дает физической возможности ТАК сделать. Очень интересно посмотреть на качественно положенную плитку с первого раза или идеально покрытый лаком паркет, человеком, который это делает впервые или вытянутые потолки после краткого курса в Ютьюбе. Мало того, может оказаться, что что-то сделано не так на предыдущем этапе работ и от этого все идет лесом. Но зачем на этом останавливаться? Давайте пойдем дальше - ремонт своими руками никого не удивит? 30 этажная свечка своими руками! Даешь! Котлован лопатой, а свайное поле кувалдой и какой-то матерью. Ведь то, чему 5 лет учат в строительных вузах - это х.ня. Ютуб рулит!
rjkz
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  #<1 ... 3932393339343935
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