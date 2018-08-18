Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
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Додано: Сер 20 тра, 2020 01:06
Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
Додано: Сер 20 тра, 2020 02:06
1. Качественных исполнителей действительно очень мало.
2. Знание КАК делать не дает физической возможности ТАК сделать. Очень интересно посмотреть на качественно положенную плитку с первого раза или идеально покрытый лаком паркет, человеком, который это делает впервые или вытянутые потолки после краткого курса в Ютьюбе. Мало того, может оказаться, что что-то сделано не так на предыдущем этапе работ и от этого все идет лесом. Но зачем на этом останавливаться? Давайте пойдем дальше - ремонт своими руками никого не удивит? 30 этажная свечка своими руками! Даешь! Котлован лопатой, а свайное поле кувалдой и какой-то матерью. Ведь то, чему 5 лет учат в строительных вузах - это х.ня. Ютуб рулит!
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