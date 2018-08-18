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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 01:06
airmax78 написав:
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Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.
Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
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Додано: Сер 20 тра, 2020 02:06
adeges написав: Hotab написав:
Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.
Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.
Таких работников 80+%. И я знаю только одних, которые после вопроса о том, как они делают и почему, настолько обиделись, что чуть не ушли. Но зато когда остались, я уже 2 года думаю, как мне повезло. Но это уникальные кадры. Таких я больше не встречал.
Hotab написав:
Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.
В этой фразе правильная только вторая часть. Первая - это из области фантастики. Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить.
1. Качественных исполнителей действительно очень мало.
2. Знание КАК делать не дает физической возможности ТАК сделать. Очень интересно посмотреть на качественно положенную плитку с первого раза или идеально покрытый лаком паркет, человеком, который это делает впервые или вытянутые потолки после краткого курса в Ютьюбе. Мало того, может оказаться, что что-то сделано не так на предыдущем этапе работ и от этого все идет лесом. Но зачем на этом останавливаться? Давайте пойдем дальше - ремонт своими руками никого не удивит? 30 этажная свечка своими руками! Даешь! Котлован лопатой, а свайное поле кувалдой и какой-то матерью. Ведь то, чему 5 лет учат в строительных вузах - это х.ня. Ютуб рулит!
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Додано: Сер 20 тра, 2020 02:34
hume написав: rjkz написав:
Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять
), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).
Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.
У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).
Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.
В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал".
1. У нас с Максом давний диалог, собственно я для него в первую очередь это написал.
2. По США у меня много знакомых, по Канаде есть, по Германии - только сын моего друга. По собирателям клубники в Польше - ни одного. Но по Польше есть устойчивое мнение, что наймом украинцев занимаются сами-же украинцы. Потому и нещадная эксплуатация и низкие ЗП. По США - да, как-то сложилось, что нет откровенных неудачников...хотя нет...есть знакомая, которая имея образование США фармацевта, зп в 75 баксов в час в самой крупной аптечной сети, CVS, жалуется на жизнь
. Это единственный случай недовольства. Остальные все довольны - от водителя автобуса, который в Украине водил грузовики до программера в Майкрософте, который еще 15 лет назад гонял траки между штатами, работал мувером (грузчик при переездах) и жарил кур на рынке. Есть разное отношение к жизни и каждый выбирает путь который ему комфортен - я уже как-то писал про парня, который выиграл гринку и живет полгода в Киеве ничего не делая, и полгода (чтобы гринку не аннулировали) в США, зарабатывая тем, что переустанавливает ОС, !!!!Скайп!!!! и мелкий ремонт и настройка компов "нашим" пенсам. Это дает ему вести на протяжении последующих полугода безмятежную жизнь в Киеве.
3. "Это гнусные инсинуации и вранье! Кто тебе сказал?"(с)
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rjkz
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