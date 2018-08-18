Додано: Сер 20 тра, 2020 02:34

hume написав: rjkz написав:

Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять ), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).

Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время. Сын друга закончил немецкий универ и остался там работать по специальности - почему только "кулубника" в голову приходит? Знакомые в Штатах, уехали в уже взрослом возрасте, здесь она работала в универмаге продавцом, муж закончил технический вуз, там он сначала мыл машины (давно было), а она училась в каледже, потом она пошла работать, а он закончил то-ли курсы то-ли каледж. Сейчас она - начальник отдела в одной из финкомпаний (чуть меньше чем Блэкстоун, если это о чем-то говорит - там на одной из руководящих должностей работает ее подруга, тоже из Киева, кстати (почему не пошла "клубнику" собирать - не могу понять), ее муж - аккаунтент (бухгалтер-аудитор иными словами).Ну может такое случится, что кто-то снимает на год-два корону с головы...ну или прикручивает ее яркость на время.

У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).



Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.





В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал". У вас, что не знакомый, то, как минимум 300штук в год. Подозреваю вы на низком старте уже (правда уже лет 7).Из моих знакомых эмигрантов только один работает на заводе боинга и особо не жалуется. А, и одна где то мёрзнет на севере Германии, правда дом выплатили с мужем немцем, путешествуют часто. Остальные просто ссут в уши, чтоб не ударить лицом в грязь перед старым знакомым.В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники. А один военный пенсионер из каких то спец отрядов так навкалывался в Польше, что по приезду сразу в ато инструктором запрыгнул. Прямым текстом ответил, что ребятам нужны рабы. При этом сменил за пару лет несколько работодателей у панов, то есть не просто "неудачно попал".

1. У нас с Максом давний диалог, собственно я для него в первую очередь это написал.2. По США у меня много знакомых, по Канаде есть, по Германии - только сын моего друга. По собирателям клубники в Польше - ни одного. Но по Польше есть устойчивое мнение, что наймом украинцев занимаются сами-же украинцы. Потому и нещадная эксплуатация и низкие ЗП. По США - да, как-то сложилось, что нет откровенных неудачников...хотя нет...есть знакомая, которая имея образование США фармацевта, зп в 75 баксов в час в самой крупной аптечной сети, CVS, жалуется на жизнь. Это единственный случай недовольства. Остальные все довольны - от водителя автобуса, который в Украине водил грузовики до программера в Майкрософте, который еще 15 лет назад гонял траки между штатами, работал мувером (грузчик при переездах) и жарил кур на рынке. Есть разное отношение к жизни и каждый выбирает путь который ему комфортен - я уже как-то писал про парня, который выиграл гринку и живет полгода в Киеве ничего не делая, и полгода (чтобы гринку не аннулировали) в США, зарабатывая тем, что переустанавливает ОС, !!!!Скайп!!!! и мелкий ремонт и настройка компов "нашим" пенсам. Это дает ему вести на протяжении последующих полугода безмятежную жизнь в Киеве.3. "Это гнусные инсинуации и вранье! Кто тебе сказал?"(с)