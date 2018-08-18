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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 05:09
investorkiev написав:
Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
я ш писал что в Херсоне предложение сбалансировано внутренним спросом, а в Киеве условно 50% арендаторов - понаехи, которые в случае потери работы будуть жить там где дешевле или бесплатно (у родителей). Все конечно не уедут, но цена аренды может существенно просесть. Кроме того разный неликвид пользоваться спросом не будет, либо совсем дешево.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 05:19
hume написав: airmax78 написав:
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Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.
Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
оптимизм. на полтинник мы отстали. посмотрите на московскую городскую электричку и на киевскую. В мск еще при совке можно было в аэропорт попасть с вокзалов у нас только недавно запустили экспресс в Борисполь, при том что ж/д ветка там практически была и раньше.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 07:36
rjkz написав: adeges написав: Hotab написав:
Я не знаю насколько качественно делают в Киеве наемные ремонтники, но я видывал ремонты в Херсоне, за которые отданы немалые деньги. И по материалам, и по работе.
Возможно это людям не везло. Но пока что я склоняюсь к мнению, что это скорее правило, чем исключение.
Таких работников 80+%. И я знаю только одних, которые после вопроса о том, как они делают и почему, настолько обиделись, что чуть не ушли. Но зато когда остались, я уже 2 года думаю, как мне повезло. Но это уникальные кадры. Таких я больше не встречал.
Hotab написав:
Когда ты делаешь сам, либо нанял, но предварительно досконально изучил вопрос и требуешь делать так как положено, результат всегда лучше.
В этой фразе правильная только вторая часть. Первая - это из области фантастики. Я например, очень хорошо могу понять, кто хорошо говорит на английском языке, но это совершенно не значит, что могу так же говорить.
1. Качественных исполнителей действительно очень мало.
2. Знание КАК делать не дает физической возможности ТАК сделать. Очень интересно посмотреть на качественно положенную плитку с первого раза или идеально покрытый лаком паркет, человеком, который это делает впервые или вытянутые потолки после краткого курса в Ютьюбе. Мало того, может оказаться, что что-то сделано не так на предыдущем этапе работ и от этого все идет лесом. Но зачем на этом останавливаться? Давайте пойдем дальше - ремонт своими руками никого не удивит? 30 этажная свечка своими руками! Даешь! Котлован лопатой, а свайное поле кувалдой и какой-то матерью. Ведь то, чему 5 лет учат в строительных вузах - это х.ня. Ютуб рулит!
За останні 10 років.
Якби там не було, а якість роботи більшості найманих київських орлів без постійного контролю - фуфло.
На відміну від радянських будівельників, нинішні кадри не мають жодної будівельної освіти. Ніяких технікумів, ніяких ПТУ. І учаться вони працювати саме по курсам з Ютуба. Або взагалі працюють,як знають.
Головне, щоб їхній ремонт протримався до момента оплати.
Прикольно читати про київських сантехніків і електриків, які дехто вважає їлітою нації. Двіечники,які не знають закона Ома. Які не вміють паяти поліпропіленові труби. Зварювальники, які не вміють варити метал.Плиточгики, які геть хреново кладуть плитку. Таких 50-70% в цих професіях. Ну,яка нація, така й еліта))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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