Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
я ш писал что в Херсоне предложение сбалансировано внутренним спросом, а в Киеве условно 50% арендаторов - понаехи, которые в случае потери работы будуть жить там где дешевле или бесплатно (у родителей). Все конечно не уедут, но цена аренды может существенно просесть. Кроме того разный неликвид пользоваться спросом не будет, либо совсем дешево.
airmax78 написав:[ Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.
Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го
оптимизм. на полтинник мы отстали. посмотрите на московскую городскую электричку и на киевскую. В мск еще при совке можно было в аэропорт попасть с вокзалов у нас только недавно запустили экспресс в Борисполь, при том что ж/д ветка там практически была и раньше.
hume написав:В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники.
Ну так чисто арифметически сборщиков клубники в обществе больше, чем спецов высокого класса. Как-то на ютубе смотрел одного "блогера", который, имея инженерное образование и даже какой-то минимальный опыт в Украине, отпахал в Польше год по клубникам и макдональдсам. И 70% заработанного сразу спустил на айфоны. Спрашиваю: пробовал найти в Польше работу по специальности? Ответ: та ну, это не реально, даже не пытался.