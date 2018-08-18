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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3932393339343935

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 05:09

  investorkiev написав:Ребята, если в Херсоне, как вы говорите, квартиры сдаются за 4500, то у вас есть сомнения что в Киеве они посдаются по 10-12000?
я ш писал что в Херсоне предложение сбалансировано внутренним спросом, а в Киеве условно 50% арендаторов - понаехи, которые в случае потери работы будуть жить там где дешевле или бесплатно (у родителей). Все конечно не уедут, но цена аренды может существенно просесть. Кроме того разный неликвид пользоваться спросом не будет, либо совсем дешево.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 05:19

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Я хоть и категорически не одобряю ватничество Трибеки, но признаю: невозможно себе представить даже в страшном сне, чтобы станция метро в центре Москвы простояла замороженной почти 25 лет. Четверть века... ПЦ.

Мы от Москвы отстали лет на надцать это понятно. Хотя в 2006 помойка в москве была позабористей чем у нас. За 14 лет всё настолько поменялось, что стыдно это признавать. Го

оптимизм. на полтинник мы отстали. посмотрите на московскую городскую электричку и на киевскую. В мск еще при совке можно было в аэропорт попасть с вокзалов у нас только недавно запустили экспресс в Борисполь, при том что ж/д ветка там практически была и раньше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://mbiz.censor.net.ua/news/3196496 ... re_gorodov - это решающая победа вильнолюдей я считаю. Сбудется мечта Трибеки о домах-стенах от ДБК 4 в центре Киева.
И как вишенка на торте:
Также предложено отменить обязанность застройщиков применять строительные материалы, изделия и конструкции, которые соответствуют требованиям установленных норм и правил.

Комрады, тикать отсюда надо.

PS Авторы законопроекта, как несложно догадаться, группа депутатов СН. Здобулы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Комрады, тикать отсюда надо.
из Киева в Одессу надо тикать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:56

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Комрады, тикать отсюда надо.
из Киева в Одессу надо тикать.

Одесса не приспособлена для жизни. И на нее закон тоже распространяется. Ждите новые Жемчужины на Приморском.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Одесса не приспособлена для жизни.
обоснуйте)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:00

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Одесса не приспособлена для жизни.
обоснуйте)

Застроена г0вном, улицы узкие, общественный транспорт отсутствует, выходы к морю огораживают, концентрация вильнолюдей и далпайопав выше чем в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:12

  hume написав:В целом же на одну историю от 300 куе в год приходится 10 успешных кейсов дупомоев и сборщиков клубники.

Ну так чисто арифметически сборщиков клубники в обществе больше, чем спецов высокого класса.
Как-то на ютубе смотрел одного "блогера", который, имея инженерное образование и даже какой-то минимальный опыт в Украине, отпахал в Польше год по клубникам и макдональдсам. И 70% заработанного сразу спустил на айфоны. Спрашиваю: пробовал найти в Польше работу по специальности? Ответ: та ну, это не реально, даже не пытался.
Gastarbaiter
 
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