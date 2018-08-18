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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:34
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
С доверенностями, вообще, ненормальная практика. Лучше с ними дел не иметь.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:37
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
Смотрите по аналогии с юрлицами. От юрлица тоже может выступать лицо по доверенности. Но оплачиваете Вы не на счет доверенного лица, а на счет юрлица, выдавшего довернность. Также и тут. Но я бы, все-таки, настоял на подписании с собственником.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:56
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
Продаёт собственник, а не доверенное лицо. Собственник может делегировать своему представителю часть функций. В частности получить деньги. А может получить деньги сам. Не вижу ничего страшного в такой схеме. Наоборот она выглядит более безопасной.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:59
Vlad442 написав: Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
Продаёт собственник, а не доверенное лицо.
как раз таки продает доверенное лицо, по доверенности от собственника.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:01
airmax78 написав:
Но я бы, все-таки, настоял на подписании с собственником
100%
Если по-другому никак, то должен быть дисконт за риск.
Как минимум нужно убедиться, что собственник жив. Если умрёт за 5 мин до сделки, она будет не действительна. Оплата напрямую на продавца будет большим плюсом и увеличит шансы вернуть деньги.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:01
Жека79 написав: Vlad442 написав: Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
Продаёт собственник, а не доверенное лицо.
как раз таки продает доверенное лицо, по доверенности от собственника.
Продать можно только то, чем владеешь.
У доверенного лица чисто техническая функция. Поставить подпись, передать продавцу деньги в случае необходимости.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:05
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
1. Нужно просмотреть доверенность внимательно. Очень. Там должен быть пункт о том кому будет оплачивать покупатель.
2. Ваш вариант тоже возможен но я бы на него шел только при выполнении 1 пункта.
3. Продажа по доверенности всегда повышает риски мошенничества.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:15
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
Я мав справу. Купівля-продаж нерухомість по довіреності.
І не раз.
Гроші виплачувались особі, на яку виписано довіреність.Власнику нічого платити не треба
- для того й довіреність.
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Frant
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:23
Франт, видно, что Вы давно ничего не покупали. Получить можно нал по доверенности. Но это если бы налом можно было рассчитываться. А рассчитываться теперь нужно безналом. А если безналом - то какого деньги должны уплачиваться доверенному лицу если он нифига не собственник, а просто подпись за собственника приехал поставить?
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airmax78
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:25
airmax78 написав:
видно, что Вы давно ничего не покупали.
Я думаю, що якраз це Вас стосується.
В мене досвід 2019 року.
На форумі більшість публікі - звичайні балаболи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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