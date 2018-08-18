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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3934393539363937

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:39

  Frant написав:
  airmax78 написав:видно, что Вы давно ничего не покупали.

Я думаю, що якраз це Вас стосується.

В мене досвід 2019 року.

На форумі більшість публікі - звичайні балаболи.

3 сделки в 2019 и 1 в 2020. Во всех случаях представитель продавца, действующий по доверенности. Везде оплата на счет доверителя = собственника имущества, но никак не доверенного лица.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:42

  Жека79 написав:камрады, есть вопрос, может кто сталкивался

продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.

Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз


С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры.
Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.
Gesha
 
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  #<1 ... 3934393539363937
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