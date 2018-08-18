3 сделки в 2019 и 1 в 2020. Во всех случаях представитель продавца, действующий по доверенности. Везде оплата на счет доверителя = собственника имущества, но никак не доверенного лица.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:39
3 сделки в 2019 и 1 в 2020. Во всех случаях представитель продавца, действующий по доверенности. Везде оплата на счет доверителя = собственника имущества, но никак не доверенного лица.
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:42
С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры.
Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.
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