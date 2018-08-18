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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:42
Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры.
Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.
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Gesha
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Додано: Сер 20 тра, 2020 11:56
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
видно, что Вы давно ничего не покупали.
Я думаю, що якраз це Вас стосується.
На форумі більшість публікі - звичайні балаболи.
3 сделки в 2019 и 1 в 2020. Во всех случаях представитель продавца, действующий по доверенности. Везде оплата на счет доверителя = собственника имущества, но никак не доверенного лица.
Серйозно?
Так можна заплутатись в трьох соснах)))
З яких радощів довіреній особі підписувати договір, якщо гроші отримав не він????
Довірена особа отримує гроші (налом чи безналом) і підписує документи.
Якщо хочете платити власнику - значить він повинен бути на місці і ставити підпис.
Gesha написав:
С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Звісно, при купівлі-продажі по довіреності є певний ризик. І нотаріус повинен все перепровірити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:05
Hotab написав:investorkiev
,
Покупки 2015 года уже практически окупились арендой
Ну нормас. Вложиться 5 лет назад, и сейчас выйти в ноль "почти". Ахренетт бизнес-план. А если дальше вниз, ведь с 08-го вниз идём. Да?
А что сам актив куда-то исчез за эти годы? То что куплено в 2015 году и окупилось за счёт аренды прямо сейчас можно продать по той же цене, по которой купили в 2015. Двойной подъем за 5 лет это очень хорошая рентабельность бизнеса. А те кто эти 5 лет арендовал- что они имеют кроме минуса за аренду в кармане?
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Елена8
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:14
Елена8 написав: Hotab написав:investorkiev
,
Покупки 2015 года уже практически окупились арендой
Ну нормас. Вложиться 5 лет назад, и сейчас выйти в ноль "почти". Ахренетт бизнес-план. А если дальше вниз, ведь с 08-го вниз идём. Да?
А что сам актив куда-то исчез за эти годы? То что куплено в 2015 году и окупилось за счёт аренды прямо сейчас можно продать по той же цене, по которой купили в 2015. Двойной подъем за 5 лет это очень хорошая рентабельность бизнеса. А те кто эти 5 лет арендовал- что они имеют кроме минуса за аренду в кармане?
Вы выбрали "удобное" временное окно для анализа. Рынок же не ко всем так благосклонен. Посчитайте то же самое для купивших в 2013-м. И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...
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zРадио
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:19
zРадио написав:
Вы выбрали "удобное" временное окно для анализа. Рынок же не ко всем так благосклонен. Посчитайте то же самое для купивших в 2013-м. И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...
А чому тільки 2013 ? Купа народу купувала в 2007-2008 . Провал з точки зору бізнесу повний ...
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Puente
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:30
Puente написав: zРадио написав:
Вы выбрали "удобное" временное окно для анализа. Рынок же не ко всем так благосклонен. Посчитайте то же самое для купивших в 2013-м. И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...
А чому тільки 2013 ? Купа народу купувала в 2007-2008 . Провал з точки зору бізнесу повний ...
Согласен. Но то уже аргумент из разряда "туше"
Не хотел использовать, чтобы был хотя бы предмет дискуссии ))
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zРадио
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:33
в ЮНИСЕФ считают бедными людьми тех, кто получает 5-6 тысяч гривен.
"Да, это действительно очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 200-250 долларов это мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", - добавил президент Зеленский
ну какая бедность камрады это ж 5-6 раз в ресторане посидеть можно! а со временем и квартиру в Киеве снять. Интересно сам Зе бы согласился бы жить на 5-6к? Верните их на землю.
Украинцам предоставят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых. Об этом сегодня во время годовой пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Мы "додавим" банковскую систему, и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению.
смелее надо давать кредиты, это позже выяснится что с з/п 5-6к ну не тянется еда, коммуналка, платная медицина и кредит. А у людей ещё дети есть. Впечатление что попавшие во власть теряют остатки адекватности...
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vitaliian
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:59
zРадио написав: Puente написав: zРадио написав:
Вы выбрали "удобное" временное окно для анализа. Рынок же не ко всем так благосклонен. Посчитайте то же самое для купивших в 2013-м. И даже покупка в 2019-м весьма и весьма сомнительна, потому что продать за те же деньги невозможно уже сегодня, а коррекция только началась...
А чому тільки 2013 ? Купа народу купувала в 2007-2008 . Провал з точки зору бізнесу повний ...
Согласен. Но то уже аргумент из разряда "туше"
Не хотел использовать, чтобы был хотя бы предмет дискуссии ))
Независимой Украине 30 лет.
По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.
Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
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investorkiev
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:02
vitaliian написав:
Украинцам предоставят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых. Об этом сегодня во время годовой пресс-конференции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Отлично! Зеленский активно поддерживает теорию РАКЕТЫ.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07
vhata написав:
с начала карантина, количество похорон упало чуть ли ни втрое. Думала, он прикалывается. Нет, на полном серьезе — народ сидит по домам, не нервничает, не ходит по собесам, не стрессует.
Этот момент уже исследовался: когда в стране, не важно какой, происходит какой то кризис,люди мобилизируются, собираются с силами и мыслями, и не умирают. как только сложности проходят, смертность возобновляется в прежних масштабах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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