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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3935393639373938

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:09

  investorkiev написав:Независимой Украине 30 лет.

По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?

2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.

Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.


Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:16

  Gesha написав:
  Жека79 написав:камрады, есть вопрос, может кто сталкивался

продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.

Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз


С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры.
Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.

У меня была подобная ситуация. Я живу в одном конце страны, а квартиру нужно было продать на другом конце страны, в этом и была причина моего нежелания лично идти к нотариусу. Я не имел ни возможности ни желания ехать на другой конец страны и тратить рабочую неделю на это все. Поэтому написал доверенность родственнику, он открыл счет на мое имя, покупатель перевел мне деньги и все. В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
deniska
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