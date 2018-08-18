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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:09
investorkiev написав:
Независимой Украине 30 лет.
По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.
Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:16
Gesha написав: Жека79 написав:
камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо.
Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры.
Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.
У меня была подобная ситуация. Я живу в одном конце страны, а квартиру нужно было продать на другом конце страны, в этом и была причина моего нежелания лично идти к нотариусу. Я не имел ни возможности ни желания ехать на другой конец страны и тратить рабочую неделю на это все. Поэтому написал доверенность родственнику, он открыл счет на мое имя, покупатель перевел мне деньги и все. В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
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