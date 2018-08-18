Додано: Сер 20 тра, 2020 13:24

investorkiev написав: Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные. Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.

20 лет назад волга была престижным авто и открывала хозяину дверь в элиту общества. Сейчас даже сравнительно свежая волга это консервная банка хозяин которой выглядит странным (если он не фермер с прицепом овощей). Нельзя мыслить категориями какую ценность имел актив 10-20 лет назад. Я свой первый компьютер брал в кредит и выплачивал его год, и мой первый моб.телефон стоил 1,5 зарплаты. Наштамповали, удовлетворили спрос, у каждой бабушки есть волга и телефон, их цена упала. В долларах конечно.спрос изменчив и это касается не только моб.телефонов. в период максимального спроса можно неплохо заработать, затем постепенно актив становится токсичным.Так же и киевский бетон, 20 лет он был всем нужен, поэтому поэтому приносил хороший проффит. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону и выхлопа от киевского бетона будет всё меньше и меньше. Карантин показал что рынок близок к пресыщению.банк Аркада пережила гиперинфляцию 1993, девальвации 1998, 2008 и банкопад 2014 а проблемы появились лишь в 2020. Угадайте почему. Строить продавая воздух над фундаментом больше не получается. Через пару лет окажется что даже достроенный/сданный бетон никому не нужен. Его конечно продадут и пойдёт он обваливать цены на рынке аренды, чтобы приносить хозяину хотя бы 3% годовых - больше чем ничего.