Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.
Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
Жека79 написав:камрады, есть вопрос, может кто сталкивался
продавец квартиры(собственник) -дал доверенность на продажу доверенному лицу. Соответственно, я думал что и платеж будет по банку идти на доверенное лицо.
Но счет открыли на собственника. Собственно вопрос-это нормально или не совсем? получется что договор продажи подписывает доверенное лицо, а деньги надо оплачивать не на счет доверенного лица а на счет собственника. Это нормальная практика? кто то сталкивался с таким или кто в теме подскажите плиз
С точки зрения безопасности сделки, оплата реальному собственнику это хорошо. Другими словами, зачем мошеннику подделывать доверенность, а деньги переводить не себе, а владельцу квартиры. Но лучше выяснить, почему собственник не хочет сходить к нотариусу.
У меня была подобная ситуация. Я живу в одном конце страны, а квартиру нужно было продать на другом конце страны, в этом и была причина моего нежелания лично идти к нотариусу. Я не имел ни возможности ни желания ехать на другой конец страны и тратить рабочую неделю на это все. Поэтому написал доверенность родственнику, он открыл счет на мое имя, покупатель перевел мне деньги и все. В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
investorkiev написав:Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
20 лет назад волга была престижным авто и открывала хозяину дверь в элиту общества. Сейчас даже сравнительно свежая волга это консервная банка хозяин которой выглядит странным (если он не фермер с прицепом овощей). Нельзя мыслить категориями какую ценность имел актив 10-20 лет назад. Я свой первый компьютер брал в кредит и выплачивал его год, и мой первый моб.телефон стоил 1,5 зарплаты. Наштамповали, удовлетворили спрос, у каждой бабушки есть волга и телефон, их цена упала. В долларах конечно.
спрос изменчив и это касается не только моб.телефонов. в период максимального спроса можно неплохо заработать, затем постепенно актив становится токсичным.
Так же и киевский бетон, 20 лет он был всем нужен, поэтому поэтому приносил хороший проффит. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону и выхлопа от киевского бетона будет всё меньше и меньше. Карантин показал что рынок близок к пресыщению.
банк Аркада пережила гиперинфляцию 1993, девальвации 1998, 2008 и банкопад 2014 а проблемы появились лишь в 2020. Угадайте почему. Строить продавая воздух над фундаментом больше не получается. Через пару лет окажется что даже достроенный/сданный бетон никому не нужен. Его конечно продадут и пойдёт он обваливать цены на рынке аренды, чтобы приносить хозяину хотя бы 3% годовых - больше чем ничего.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 тра, 2020 14:44, всього редагувалось 10 разів.
По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.
Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
2006й - нормальной для покупки была только первая половина года. Потом - рОкета унеслась.
deniska написав:В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
Навіщо потрібне довірена особа, яка не має права прийняти гроші від продавця??)))
Поставить подпись у нотариуса. Много у вас знакомых, которым вы можете под честное слово (расписку) занять 100 тыс долларов?
Вибачте, але в договорі куплі-продажу стоїть підпис довіреної особи, яка виступає від імені продавця.
Саме їй продавець довіряє продати квартиру, отримати гроші і поставити підпис. Інакше виникає колізія - підпис однієї людини, а гроші передано іншій. Потім в судах нічого не доведете.
P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!".
В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га)))
vhata написав:Еле дочитала сегодняшние дебаты — завзятый народ на ветке. Если будет крыза, накроет медным тазом всех, не переймайтесь...
Буде, буде. Вже є. З 1991)))
"Великі надії покладались на перспективи України стати успішною, демократичною та економічно процвітаючою державою, коли рухнув Радянський Союз у 1991-му. На жаль, країна пережила низку фальстартів та втрачає можливості протягом трьох минулих десятиліть. Володимир Зеленський став шостим президентом незалежної України 20 травня 2019 року, несучи з собою відновлені сподівання на значні зміни, що уможливили би для України повноцінну реалізацію її потенціалу попри конфлікт з Росією.
Втім, після того минув рік, а досі не очевидно, стане його президентство трансформаційним, чи просто ще одним фальстартом.
Україна мала багато якостей, що могли посприяти її успіху, коли стала незалежною у 1991 році, включно з освіченою робочою силою, одними з найкращих сільськогосподарських земель на планеті, ключовими індустріями та близькістю до Центральної Європи, що реформувалась. Та їй не вдалося досягти успіху."
Чомусь зникло моє повідомлення про сантехнічно-плиточно-електричну еліту нації)))) 50-70% якої не вміє ні толком варити метал, ні паяти поліпропіленові труби, ні користуватись законом Ома, ні плитку як слід класти. Радянські будівельники вчились в ПТУ, в технікумах. Здавали екзамени, мали розряди. Нинішні будовани - вчаться на відео з Ютуба або ж працюють, як вміють. Головне, щоб ремонт протримався до момента оплати. Далі - хоч потоп.
P.S. Можна поміняти місцями нардепів з ВР чи міністрів з КМ на ЖЕКівських сантехніків і електриків з ринку "Юність" - якість роботи що у ВР, що в КМ, що в ЖЕКах - залишиться на тому ж рівні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Саме їй продавець довіряє продати квартиру, отримати гроші і поставити підпис. Інакше виникає колізія - підпис однієї людини, а гроші передано іншій. Потім в судах нічого не доведете.
закон не запрещает поверенному получать средства на свой текущий счет для передачи их в дальнейшем доверителю. закон не ограничивает доверителя установить доверенностью тот порядок представления интересов, который ему нужен. нет ничего странного, когда поверенный получает б/н средства на свой счет. нет ничего странного, когда средства перечисляются непосредственно доверителю. нотариус проверяет полномочия поверенного и, если условия договора им не противоречат и поверенный не выходит за рамки доверенности, договор подписывается, а подписи заверяются. всё регулируется исключительно полномочиями поверенного и внимательностью, в конкретном описанном случае, покупателя.
другое дело, когда сделка чёрно/серая, любой нал в такой ситуации, понятно и ежу, риск доверителя.
в наших условиях, когда кидалы на каждом шагу, покупать без присутствия собственника - тройной риск. последний раз инфо мелькала пол-года назад: поддельный бланк стоит $1-1,2к.
Frant написав:Якщо гроші переводяться власнику квартири, то хто розписується за них в договорі куплі-продажу? Довірена особа?
Франт, лучше было бы не писать такую ерунду. За деньги расписывается тот, кто отправляет их по безналу или отдаёт налом в кассе для зачисления на счёт. В договоре оговаривается форма оплаты, сроки, номер счёт в банке, если безнал
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019.
А чем вторая половина 2019 неудачная? Вот пример объявления: https://rieltor.ua/flats-sale/view/9446730/ 45 000 $ = 1.197 млн грн. Покупал это человек в сентябре 2019 года за 840 тыс грн, на тот момент это было 35 тыс долларов. Ок, пусть по факту с учетом торга и прочего продаст за 42-43к. Даже так, это будет 1,17 млн. Положи тогда 840к грн на депозит, было бы на выходе 916 тыс. Обменяй тогда 840к грн на валюту даже по курсу 24, было бы 35000 баксов.
Единственный вариант выиграть что-то с тех денег, это были акции тесла - которые тогда были по 220 баксов и тут на форуме рекомендовали их покупать. Да, тогда можно было бы купить около 150 акций, сейчас их продать по 800 баксов и получить 120к баксов. Тут да, тут полный разгром. Но акции это не для всех, а в сравнении с консервативными инструментами то выгода очевидна.