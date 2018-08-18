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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3936393739383939

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:05

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  investorkiev написав:Независимой Украине 30 лет.

По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?

2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.

Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.


Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода

2006й - нормальной для покупки была только первая половина года. Потом - рОкета унеслась.


Навіть не розумію - як ви це все хочете порівняти ...
Теоретично у кого було 100000 в 2005 і як він ними оперував - і що з того вийшло ?
Гроші ж з"являються у людей не одномоментно переважно ( одномоментно - коли продаж об"єкту ) - а в якийсь період . Кількість росте і змінюються точки вкладення . Ціни плавають , % депозитів теж , курс валют ... Заднім числом все це порахувати можна , але в режимі онлайн ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:аме їй продавець довіряє продати квартиру, отримати гроші і поставити підпис.
Інакше виникає колізія - підпис однієї людини, а гроші передано іншій.
Потім в судах нічого не доведете. :mrgreen:

P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!".

В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га))) :mrgreen:
Дядьку, модель фиговая
так не получится только потому, что банк не примет нал у плательщика к перечислению, не увидев договор. финмон.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Теоретично у кого було 100000 в 2005 і як він ними оперував - і що з того вийшло ?
Гроші ж з"являються у людей не одномоментно переважно ( одномоментно - коли продаж об"єкту ) - а в якийсь період .

в том то и дело, что одномоментно и у тех, у которых не должны бы появится. Банковский кредит называется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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