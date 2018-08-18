Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
По состоянию на сегодня, какие из этих 30 лет были неудачны для покупки недвижимости?
2007, 2008, 2012, 2013, первая половина 2014 и вторая половина 2019. Итого 5 полных лет, 60 месяцев. Из 30 лет, 360 месяцев.
Итого, неудачными для покупки недвижимости статистически является 17% времени. Остальные 83% времени - удачные или очень удачные.
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
2006й - нормальной для покупки была только первая половина года. Потом - рОкета унеслась.
Навіть не розумію - як ви це все хочете порівняти ... Теоретично у кого було 100000 в 2005 і як він ними оперував - і що з того вийшло ? Гроші ж з"являються у людей не одномоментно переважно ( одномоментно - коли продаж об"єкту ) - а в якийсь період . Кількість росте і змінюються точки вкладення . Ціни плавають , % депозитів теж , курс валют ... Заднім числом все це порахувати можна , але в режимі онлайн ...
Frant написав:аме їй продавець довіряє продати квартиру, отримати гроші і поставити підпис. Інакше виникає колізія - підпис однієї людини, а гроші передано іншій. Потім в судах нічого не доведете.
P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!".
В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га)))
Дядьку, модель фиговая так не получится только потому, что банк не примет нал у плательщика к перечислению, не увидев договор. финмон.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Puente написав:Теоретично у кого було 100000 в 2005 і як він ними оперував - і що з того вийшло ? Гроші ж з"являються у людей не одномоментно переважно ( одномоментно - коли продаж об"єкту ) - а в якийсь період .
в том то и дело, что одномоментно и у тех, у которых не должны бы появится. Банковский кредит называется
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Прошу озвучити ваші думки і рекомендації. Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна. Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає. У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові. У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити. Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший. Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири. Як поступити правильно ??? Усім наперед дякую!
stas_rst написав:Прошу озвучити ваші думки і рекомендації. Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна. Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає. У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові. У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити. Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший. Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири. Як поступити правильно ??? Усім наперед дякую!
Согласиться на собачку и когда ее в первый день выведут выгуливать - отравить. На похороны - прислать венок (ради рилейшеншипа).
deniska написав:В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
Навіщо потрібне довірена особа, яка не має права прийняти гроші від продавця??)))
Ой как смешно Прям живот разрывается Для того, чтобы деньги сразу поступили продавцу на счет, и их не пришлось переводить от доверенного лица продавцу отдельным переводом.
Frant написав:Якщо гроші переводяться власнику квартири, то хто розписується за них в договорі куплі-продажу? Довірена особа?
Сосед-алкоголик Петя ставит подпись, кто же еще Деньги переводит лично покупатель лично продавцу, естественно через банк. Если вас действительно интересуют все детали подобных сделок, сходите к любому нотариусу, и спросите, как это делается.
deniska написав:В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
Навіщо потрібне довірена особа, яка не має права прийняти гроші від продавця??)))
Ой как смешно Прям живот разрывается Для того, чтобы деньги сразу поступили продавцу на счет, и их не пришлось переводить от доверенного лица продавцу отдельным переводом.
Frant написав:Якщо гроші переводяться власнику квартири, то хто розписується за них в договорі куплі-продажу? Довірена особа?
Сосед-алкоголик Петя ставит подпись, кто же еще Деньги переводит лично покупатель лично продавцу, естественно через банк. Если вас действительно интересуют все детали подобных сделок, сходите к любому нотариусу, и спросите, как это делается.
Франту простительно - он безнальных сделок никогда в жизни не проводил. Кэшик - из э кинг. Как это вообще можно квартирку обменять на какие-то циферки в телепоне?
Santehnik написав:Вот пример объявления: https://rieltor.ua/flats-sale/view/9446730/ 45 000 $ = 1.197 млн грн. Покупал это человек в сентябре 2019 года за 840 тыс грн, на тот момент это было 35 тыс долларов. Ок, пусть по факту с учетом торга и прочего продаст за 42-43к. Даже так, это будет 1,17 млн. Положи тогда 840к грн на депозит, было бы на выходе 916 тыс. Обменяй тогда 840к грн на валюту даже по курсу 24, было бы 35000 баксов.
Во-первых, вы сначала попробуйте продать сегодня, а потом разглагольствуйте. А во-вторых, по одному объекту весь рынок никак не измерить
1. посчитайте какой проффит в с него получили и получите за 10 лет (включая те годы что он у вас жил) 2. посчитайте максимальный урон от его жены и собачки за этот же период.
3. если натереть низ мебели и плинтус ношпой её грызть не станут - сильно горькая на вкус. 4. Мягкая часть мебели перетягивается за полдня, если там у вас диваны и кресла, это на 50% дешевле покупки новых (как вариант старую мебель можно продать за 5 копеек). 5. Любой запах устраняется керосином и кварцевой лампой за неделю. Кварцевать 2 часа в день. рецепт 100%.