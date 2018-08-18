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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3938393939403941>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!".
В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га)))

Советую вам все-таки сходить к нотариусу на консультацию.
deniska
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:16

  Vlad442 написав:
  Frant написав:
  deniska написав:В доверенности я специально указывал, что доверенное лицо имеет право может делать все кроме получения собственно денег за продажу квартиры.
Навіщо потрібне довірена особа, яка не має права прийняти гроші від продавця??)))

Поставить подпись у нотариуса. Много у вас знакомых, которым вы можете под честное слово (расписку) занять 100 тыс долларов?

в моем случае вопрос доверия не стоял. просто так было удобнее, продавец сразу перечисляет деньги мне на счет, и все, они у меня.
иначе, если доверенное лицо получает деньги за квартиру, то ему нужно:
1. донести этот нал до банка, и не быть ограбленным по дороге.
2. внести деньги в кассу, возможно придется объяснять откуда они (финмон).
3. т.к. у него возникла прибыль - возможно заполнить декларацию, я не в курсе.
зачем весь этот потенциальный гемор, если можно просто одной прямой транзакцией безопасно и быстро перевести всю сумму?
deniska
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:26

  vitaliian написав:
  stas_rst написав:Як поступити правильно ???
1. посчитайте какой проффит в с него получили и получите за 10 лет (включая те годы что он у вас жил) 2. посчитайте максимальный урон от его жены и собачки за этот же период.

Дякую. Плюсанув за небайдужість до запитання і "урон от жены":)
Профіт - 1,5 року - близько 150К
Термін подальшого проживання - невідомий, залежить від бізнесу.
Амортизація практично в ноль за 1,5 року (дособачний період).
Собачка, сцуко, вредна - дере обої, меблі, двері - арендатор сам щиро про все розповів, бо в регіоні його ПМЖ собачка уже знищила усе, до чого дострибнула.
У нього патова ситуація, у мене теж.
Ще Варіант - продати зараз, поки ціни не вниз і квартира в ідеалі, і купити для себе більшу квартиру (писав раніше на гілці).
Будь добрий, дай план ...
Нарід, ваші думки важливі дійсно!!!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:33

  stas_rst написав:
  vitaliian написав:
  stas_rst написав:Як поступити правильно ???
1. посчитайте какой проффит в с него получили и получите за 10 лет (включая те годы что он у вас жил) 2. посчитайте максимальный урон от его жены и собачки за этот же период.

Дякую. Плюсанув за небайдужість до запитання і "урон от жены":)
Профіт - 1,5 року - близько 150К
Термін подальшого проживання - невідомий, залежить від бізнесу.
Амортизація практично в ноль за 1,5 року (дособачний період).
Собачка, сцуко, вредна - дере обої, меблі, двері - арендатор сам щиро про все розповів, бо в регіоні його ПМЖ собачка уже знищила усе, до чого дострибнула.
У нього патова ситуація, у мене теж.
Ще Варіант - продати зараз, поки ціни не вниз і квартира в ідеалі, і купити для себе більшу квартиру (писав раніше на гілці).
Будь добрий, дай план ...
Нарід, ваші думки важливі дійсно!!!

Если травануть собачку - не вариант - квартиру надо продать. Профит в дособачий период не имеет значения - вы его уже получили и потратили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36

  airmax78 написав:Если травануть собачку - не вариант - квартиру надо продать.

Гуморист :) Щодо "продать", то виключно з позиції "поки в ідеалі", щоб після наступних орендаторів не втратити в ціні через зношеність.
Арифметика проста - за наступний рік прогнозований дохід від інших арендаторів - близько 3К уо. Це без зміни курсу юсд.
У випадку значної амортизації за рік навіть не покрию косметичний ремонт. + техніка.
Питання розширення житлоплощі якраз актуальне.
От тільки чи на часі по тенденціях ринку ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 20 тра, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:41

  stas_rst написав:У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.

"Нравятся" мне такие арендаторы, которые собаку заводить готовы, а компенсировать убытки - нет. Можно подумать, что на другой квартире ему за причиненные собачкой убытки не прилетит. Для него вариант - переезжать в квартиру, состояние которой уже никакая тварь не усугубит. Но только они с женой в таком жить не захотят.
Ситуация патовая, потому что при выезде арендатора время экспозиции и уровень арендной платы при пересдаче пока что спрогнозировать трудно.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:45

  Natt написав:"Нравятся" мне такие арендаторы, которые собаку заводить готовы, а компенсировать убытки - нет. Можно подумать, что на другой квартире ему за причиненные собачкой убытки не прилетит. Для него вариант - переезжать в квартиру, состояние которой уже никакая тварь не усугубит. Но только они с женой в таком жить не захотят.
Ситуация патовая, потому что при выезде арендатора время экспозиции и уровень арендной платы при пересдаче пока что спрогнозировать трудно.

Ви все влучно написали. Фактично передали суть моєї з арендатором розмови. Він усе розуміє і готовий їхати туди, де собачку дозволять.
Думаю, нехай їде, хоча й шкода.
Різницю на втратах думаю надолужити при продажу чистої і готової для життя квартири.
Хоча рішення залежить від коливань ринку. Можливо, серпень у цьому плані буде кращим періодом, зважаючи на курс гривні вниз до другої половини серпня (купівельна спроможність - вверх).
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stas_rst написав:Ще Варіант - продати зараз, поки ціни не вниз і квартира в ідеалі, і купити для себе більшу квартиру (писав раніше на гілці).
чем ниже цены тем меньше доплачивать за апгрейд. Если не пригорает можно не спешить. На практике иногда уходят очень сладкие варианты а потом обидно. Или выставьте на продажу на 10% выше рынка вместе с квартирантом. Тех кто берет для сдачи в аренду такой вариант возможно заинтересует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 тра, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:53

  hume написав:
  Vlad442 написав:[
Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами. Бывшие арендаторы хрущей ходят выбирают новострои по той цене, что они снимали хрущи. Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно.

Влад, вы увлеклись. Ну максимум скидка на момент месяца карантина. Но, чтоб кто то из хруща просматривал на новострой возможно только в ЧП не сопоставимо с короной. Или из хруща в прицентралье в новострой на окраине

Скидка на месяц карантина не проходит. Люди требуют большего. Аренда в условной Патриотике упала, скажем, с 10 до 8 тыс при фиксации цены на полгода. Кризис ударил по всем по-разному. Возьмем противоположные категории. У фитнес тренера доходы упали в 0 и он вынужден уехать, а бюджетникам приходит на карточку ровно столько, сколько раньше, даже больше к прошлому году за счет индексации. Семья бюджетников, которая снимала советскую вторичку за 6-7, готова добавить тысячу и переехать в свежий новострой с меньшей коммуналкой. На их место заедет кассир АТБ, снимавший комнату и так далее.
Когда/если фитнес тренер вернется, его квартира будет занята, а лендлорд потом столкнется с проблемой, что когда все наладится, может быть осенью, и цены вернутся на докарантинный уровень, он попытается поднять до старой цены, а у людей просто не будет столько денег платить - зарплату им не повысят. Всем будет больно - не выселишь же людей на улицу.
При пересдаче, не скажу, что отказывал, но очень уговаривал таких людей не хвататься за красивую игрушку и снимать в сегменте, в котором они снимали до карантина.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:59

  chizh написав:stas_rst

с собачкой лучше не соглашаться. Был у меня опыт. печальный. Ни собачек, ни кроликов ни петушков. Только рыбки. :D


Рыбки тоже чреваты. Когда много больших аквариумов - грибок - и, как следствие, последующая продажа ниже плинтуса. Но честность арендаторов тоже важна. Могут же просто завезти козочку или уток на балконе, не поставив в известность. Есть и такие.
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