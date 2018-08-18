Советую вам все-таки сходить к нотариусу на консультацию.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Советую вам все-таки сходить к нотариусу на консультацию.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:16
в моем случае вопрос доверия не стоял. просто так было удобнее, продавец сразу перечисляет деньги мне на счет, и все, они у меня.
иначе, если доверенное лицо получает деньги за квартиру, то ему нужно:
1. донести этот нал до банка, и не быть ограбленным по дороге.
2. внести деньги в кассу, возможно придется объяснять откуда они (финмон).
3. т.к. у него возникла прибыль - возможно заполнить декларацию, я не в курсе.
зачем весь этот потенциальный гемор, если можно просто одной прямой транзакцией безопасно и быстро перевести всю сумму?
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:26
Дякую. Плюсанув за небайдужість до запитання і "урон от жены":)
Профіт - 1,5 року - близько 150К
Термін подальшого проживання - невідомий, залежить від бізнесу.
Амортизація практично в ноль за 1,5 року (дособачний період).
Собачка, сцуко, вредна - дере обої, меблі, двері - арендатор сам щиро про все розповів, бо в регіоні його ПМЖ собачка уже знищила усе, до чого дострибнула.
У нього патова ситуація, у мене теж.
Ще Варіант - продати зараз, поки ціни не вниз і квартира в ідеалі, і купити для себе більшу квартиру (писав раніше на гілці).
Будь добрий, дай план ...
Нарід, ваші думки важливі дійсно!!!
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:33
Если травануть собачку - не вариант - квартиру надо продать. Профит в дособачий период не имеет значения - вы его уже получили и потратили.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:36
Гуморист Щодо "продать", то виключно з позиції "поки в ідеалі", щоб після наступних орендаторів не втратити в ціні через зношеність.
Арифметика проста - за наступний рік прогнозований дохід від інших арендаторів - близько 3К уо. Це без зміни курсу юсд.
У випадку значної амортизації за рік навіть не покрию косметичний ремонт. + техніка.
Питання розширення житлоплощі якраз актуальне.
От тільки чи на часі по тенденціях ринку ?
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 20 тра, 2020 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:41
"Нравятся" мне такие арендаторы, которые собаку заводить готовы, а компенсировать убытки - нет. Можно подумать, что на другой квартире ему за причиненные собачкой убытки не прилетит. Для него вариант - переезжать в квартиру, состояние которой уже никакая тварь не усугубит. Но только они с женой в таком жить не захотят.
Ситуация патовая, потому что при выезде арендатора время экспозиции и уровень арендной платы при пересдаче пока что спрогнозировать трудно.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:45
Ви все влучно написали. Фактично передали суть моєї з арендатором розмови. Він усе розуміє і готовий їхати туди, де собачку дозволять.
Думаю, нехай їде, хоча й шкода.
Різницю на втратах думаю надолужити при продажу чистої і готової для життя квартири.
Хоча рішення залежить від коливань ринку. Можливо, серпень у цьому плані буде кращим періодом, зважаючи на курс гривні вниз до другої половини серпня (купівельна спроможність - вверх).
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чем ниже цены тем меньше доплачивать за апгрейд. Если не пригорает можно не спешить. На практике иногда уходят очень сладкие варианты а потом обидно. Или выставьте на продажу на 10% выше рынка вместе с квартирантом. Тех кто берет для сдачи в аренду такой вариант возможно заинтересует.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 20 тра, 2020 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:53
Скидка на месяц карантина не проходит. Люди требуют большего. Аренда в условной Патриотике упала, скажем, с 10 до 8 тыс при фиксации цены на полгода. Кризис ударил по всем по-разному. Возьмем противоположные категории. У фитнес тренера доходы упали в 0 и он вынужден уехать, а бюджетникам приходит на карточку ровно столько, сколько раньше, даже больше к прошлому году за счет индексации. Семья бюджетников, которая снимала советскую вторичку за 6-7, готова добавить тысячу и переехать в свежий новострой с меньшей коммуналкой. На их место заедет кассир АТБ, снимавший комнату и так далее.
Когда/если фитнес тренер вернется, его квартира будет занята, а лендлорд потом столкнется с проблемой, что когда все наладится, может быть осенью, и цены вернутся на докарантинный уровень, он попытается поднять до старой цены, а у людей просто не будет столько денег платить - зарплату им не повысят. Всем будет больно - не выселишь же людей на улицу.
При пересдаче, не скажу, что отказывал, но очень уговаривал таких людей не хвататься за красивую игрушку и снимать в сегменте, в котором они снимали до карантина.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:59
Рыбки тоже чреваты. Когда много больших аквариумов - грибок - и, как следствие, последующая продажа ниже плинтуса. Но честность арендаторов тоже важна. Могут же просто завезти козочку или уток на балконе, не поставив в известность. Есть и такие.
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