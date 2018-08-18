Додано: Сер 20 тра, 2020 15:53

hume написав: Vlad442 написав: [

Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами. Бывшие арендаторы хрущей ходят выбирают новострои по той цене, что они снимали хрущи. Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно. Не понял. Я имел в виду, что арендаторами становятся те, кто не был арендатором. Для них это апгрейд. Из комнаты, общаги или от родителей в отдельную квартиру, пусть и в хруще с тараканами.Бывшие арендаторы новостроев сидят в условном Херсоне, экономят и ждут, когда фирма откроется и их позовут обратно.

Влад, вы увлеклись. Ну максимум скидка на момент месяца карантина. Но, чтоб кто то из хруща просматривал на новострой возможно только в ЧП не сопоставимо с короной. Или из хруща в прицентралье в новострой на окраине Влад, вы увлеклись. Ну максимум скидка на момент месяца карантина. Но, чтоб кто то из хруща просматривал на новострой возможно только в ЧП не сопоставимо с короной. Или из хруща в прицентралье в новострой на окраине

Скидка на месяц карантина не проходит. Люди требуют большего. Аренда в условной Патриотике упала, скажем, с 10 до 8 тыс при фиксации цены на полгода. Кризис ударил по всем по-разному. Возьмем противоположные категории. У фитнес тренера доходы упали в 0 и он вынужден уехать, а бюджетникам приходит на карточку ровно столько, сколько раньше, даже больше к прошлому году за счет индексации. Семья бюджетников, которая снимала советскую вторичку за 6-7, готова добавить тысячу и переехать в свежий новострой с меньшей коммуналкой. На их место заедет кассир АТБ, снимавший комнату и так далее.Когда/если фитнес тренер вернется, его квартира будет занята, а лендлорд потом столкнется с проблемой, что когда все наладится, может быть осенью, и цены вернутся на докарантинный уровень, он попытается поднять до старой цены, а у людей просто не будет столько денег платить - зарплату им не повысят. Всем будет больно - не выселишь же людей на улицу.При пересдаче, не скажу, что отказывал, но очень уговаривал таких людей не хвататься за красивую игрушку и снимать в сегменте, в котором они снимали до карантина.