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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:05
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deniska написав: Frant написав:
P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!".
В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га)))
Советую вам все-таки сходить к нотариусу на консультацию.
Не мені, а ЖЕЦі79.
Він задав це питання.
Мне все очевидно, як робити. Тим більше, маю свіжий досвід.
Це вже проблеми продавця.
deniska написав:
Для того, чтобы деньги сразу поступили продавцу на счет, и их не пришлось переводить от доверенного лица продавцу отдельным переводом.
Якщо він не довіряє довіреній особі, навіщо тоді виписувати довіреність?
Frant написав:
Якщо гроші переводяться власнику квартири, то хто розписується за них в договорі куплі-продажу? Довірена особа?
Прошу любителів переводити гроші продавцю, а не довіреній особі - пролити світло на ситуацію, коли гроші отримує один гусь, а інший за них розписується. Чи й не розписується?
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 20 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:07
zРадио написав:
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.
Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:13
Vlad442 написав: zРадио написав:
Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.
Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.
Тогда правильней сравнивать вторичку (уже построенное готовое для проживание жилье) с матрацем.
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BIGor
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