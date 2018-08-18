Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:P.S. Змоделюємо ситуацію: покупець перевів кошти продавцю через банк. Той отримав платіж і швиденько перевів кошти на іншу карту, а довіреній особі сказав по телефону - "Нічого не підписуй, йди додому!". В результаті покупець витратив гроші, але взамін нічого не отримав. Бу-га-га)))
Советую вам все-таки сходить к нотариусу на консультацию.
Не мені, а ЖЕЦі79. Він задав це питання.
Мне все очевидно, як робити. Тим більше, маю свіжий досвід.
deniska написав:Для того, чтобы деньги сразу поступили продавцу на счет, и их не пришлось переводить от доверенного лица продавцу отдельным переводом.
Це вже проблеми продавця. Якщо він не довіряє довіреній особі, навіщо тоді виписувати довіреність?
Frant написав:Якщо гроші переводяться власнику квартири, то хто розписується за них в договорі куплі-продажу? Довірена особа?
Прошу любителів переводити гроші продавцю, а не довіреній особі - пролити світло на ситуацію, коли гроші отримує один гусь, а інший за них розписується. Чи й не розписується?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 тра, 2020 16:11, всього редагувалось 4 разів.
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zРадио написав:Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.
Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.
zРадио написав:Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.
Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.
Тогда правильней сравнивать вторичку (уже построенное готовое для проживание жилье) с матрацем.
stas_rst написав:У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
"Нравятся" мне такие арендаторы, которые собаку заводить готовы, а компенсировать убытки - нет. Можно подумать, что на другой квартире ему за причиненные собачкой убытки не прилетит. Для него вариант - переезжать в квартиру, состояние которой уже никакая тварь не усугубит. Но только они с женой в таком жить не захотят. Ситуация патовая, потому что при выезде арендатора время экспозиции и уровень арендной платы при пересдаче пока что спрогнозировать трудно.
Но это все-равно будет меньшей потерей чем от убитого ремонта и мебели. ИМХО. Однозначно на выход. Или квартира или собачка.
stas_rst написав:У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
"Нравятся" мне такие арендаторы, которые собаку заводить готовы, а компенсировать убытки - нет. Можно подумать, что на другой квартире ему за причиненные собачкой убытки не прилетит. Для него вариант - переезжать в квартиру, состояние которой уже никакая тварь не усугубит. Но только они с женой в таком жить не захотят. Ситуация патовая, потому что при выезде арендатора время экспозиции и уровень арендной платы при пересдаче пока что спрогнозировать трудно.
Но это все-равно будет меньшей потерей чем от убитого ремонта и мебели. ИМХО. Однозначно на выход. Или квартира или собачка.
Ну взагалі-то можна собачку закривати кудись - вольєрчик такий собі збудувати . Врешті решт на ланцюжок причепити біля стін та меблів , які собака не може зіпсувати . Вона , правда , буде завивати чи скавуліти дуже голосно ... Але це вже сусідам ...
zРадио написав:Во-первых, вы сначала попробуйте продать сегодня, а потом разглагольствуйте. А во-вторых, по одному объекту весь рынок никак не измерить
Более менее живых объектов в дешевом сегменте по факту сейчас на весь город осталось около десятка. И во всех примерно одинаковая ситуация в ОП либо нет ничего, либо есть какие-то остатки и ценник в космосе, а на переуступках ракета по прежнему летит в сторону космоса и не сильно вкурсе о том что всё плохо. Сам то жду когда наконец-то начнет падать хотя бы до уровня начала 2019 года, но пока нифига. А насчет продать, то у СГ всё равно офис закрыт на карантин и оформить переуступку нельзя)
Востаннє редагувалось Santehnik в Сер 20 тра, 2020 16:34, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода
В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.
Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.
В середине 90х было около 250 ком.банков, точную цифру найти не могу. А сейчас сколько? 70 шт?
Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков.
Далее. В 1996 году курс гривны был 1.68 грн/дол, сейчас 26.88 - ровно в 16 раз больше. Так еще и сам долар инфлировал в 2-2.5 раза.
Итого, даже среди успешных 25% деполюдей, половина которые верили в гривну.... ну вы поняли.
За это же время, франтовская однушка-хрущ возле метро: подорожала в Х раз (если брать конкретно с 1996 года - то примерно в 10 раз). Окупила себя арендой У раз (не менее 5 раз). И не зависит от того, прийдет вменяемый Председатель твоего банка в власти, или нет, посорится ли он с очередной Лерой-стакан или нет и т.д.
Просто тихо рубишь себе аренду с понаехов, ни в коем случае не пуская жильцов с собачками, особенно вредными...
Vlad442 написав:Скидка на месяц карантина не проходит. Люди требуют большего. Аренда в условной Патриотике упала, скажем, с 10 до 8 тыс при фиксации цены на полгода. Кризис ударил по всем по-разному. Возьмем противоположные категории. У фитнес тренера доходы упали в 0 и он вынужден уехать, а бюджетникам приходит на карточку ровно столько, сколько раньше, даже больше к прошлому году за счет индексации. Семья бюджетников, которая снимала советскую вторичку за 6-7, готова добавить тысячу и переехать в свежий новострой с меньшей коммуналкой. На их место заедет кассир АТБ, снимавший комнату и так далее. Когда/если фитнес тренер вернется, его квартира будет занята, а лендлорд потом столкнется с проблемой, что когда все наладится, может быть осенью, и цены вернутся на докарантинный уровень, он попытается поднять до старой цены, а у людей просто не будет столько денег платить - зарплату им не повысят. Всем будет больно - не выселишь же людей на улицу. При пересдаче, не скажу, что отказывал, но очень уговаривал таких людей не хвататься за красивую игрушку и снимать в сегменте, в котором они снимали до карантина.
У вас противоречие внутри написанного - карантин ударил по всем (хоть и по-разному), но при этом найдутся те "ударенные", которые предпочтут тратить больше вместо того, чтобы тратить меньше? Ну-ну. Ок, ладно, найдутся. Только вот сколько сот их будет на весь Киев? А сколько сот тысяч будет таковых, которые с удовольствием никуда не переедут и выторгуют скидку, либо переедут и получат большую скидку?..
Что касается возвращения потерявших работу - вы об осени какого года говорите, уточните, плиз Потому что осенью 2020-го будет пик увольнений, а не пик возвращений.
Я напомню, что в прошлый кризис безработица начала активно проявляться лишь спустя 2 квартала от его начала (в 1-м кв. 2009), достигла пика спустя 7 кварталов (во 2-м кв 2010), а докризисных значений не достигла по сегодняшний день спустя 11 с лишним лет...
zРадио написав:.. Инвесторы Аркады и Укрбуда аплодируют ..
Любопытно было бы оценить риски подобных вложений в фундамент, еще не сталкивался со статистикой. Если экономика к концу года не восстановится хотя бы до уровня 2018, число пострадавших заметно отрастет