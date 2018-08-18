Додано: Сер 20 тра, 2020 16:33

Vlad442 написав: zРадио написав: Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода Во-первых, 2006-й тоже можете смело записывать в неудачные годы (цены тогда были выше на 50%, чем в 2019-м). Во-вторых, "удачливость" вы оценили только против сценария "матрас". При подсчете против депозита - и валютного, и даже гривневого, ситуация будет не в пользу недвижимости как минимум в 50% времени за 30-летний период. Я уже оставлю в покое зарубежную недвижимость где-нибудь в Испании, дающую в среднем 5% в год перманентного долгосрочного прироста стоимости и столько же, или чуть меньше - арендного дохода

В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.



Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них. В начале 2006 цены на однушки (по трешкам другой расклад) были такие, как в начале 2019. В конце лета 2006 произошел скачок цен, поэтому в конце года цены были выше, чем в 19. Может даже на 50%.Сравнивать вложения в недвижимость можно только с зеленым матрасом, а не задним числом с другой инвестицией. Депозит могли постричь в пределах фонда - даже подешевевшая квартира лучше, чем 8 тыс долларов из ФГВФЛ. Или можно было вложить в фондовый рынок и обнулить. Или МММ-2011. Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них.

В середине 90х было около 250 ком.банков, точную цифру найти не могу. А сейчас сколько? 70 шт?Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков.Далее. В 1996 году курс гривны был 1.68 грн/дол, сейчас 26.88 - ровно в 16 раз больше.Так еще и сам долар инфлировал в 2-2.5 раза.Итого, даже среди успешных 25% деполюдей, половина которые верили в гривну.... ну вы поняли.За это же время, франтовская однушка-хрущ возле метро: подорожала в Х раз (если брать конкретно с 1996 года - то примерно в 10 раз). Окупила себя арендой У раз (не менее 5 раз). И не зависит от того, прийдет вменяемый Председатель твоего банка в власти, или нет, посорится ли он с очередной Лерой-стакан или нет и т.д.Просто тихо рубишь себе аренду с понаехов, ни в коем случае не пуская жильцов с собачками, особенно вредными...