Додано: Сер 20 тра, 2020 16:47

investorkiev написав: Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков. Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков.

Ну это ж не так считается. Надо считать сколько денег лежало в тех банках, сколько людей там обслуживалось.Сколько там у нас сейчас, 70 банков? Но по факту все депозиты лежат в буквально десятке банков, остальные это в лучшем случае зарплатные проекты, в худшем прачечные/карманные банки для бизнеса о которых большинство людей даже не знает.Более того, у нас есть 2 банка, в которых вероятность потерять бабло стремится к нулю - это Укрсиббанк и Райфайзенбанк. Пока ЕБРР является владельцем части капитала в этих банках - ничего плохого для вкладчика там не произойдет. Но у этого есть обратная сторона медали - там настолько невыгодные условия что туда класть деньги очень и очень больно... а если хочешь в том же Укрсиббанке положить евро - то будь добр плати за хранение, реально шо в европе)