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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:47
investorkiev написав:
Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков.
Ну это ж не так считается. Надо считать сколько денег лежало в тех банках, сколько людей там обслуживалось.
Сколько там у нас сейчас, 70 банков? Но по факту все депозиты лежат в буквально десятке банков, остальные это в лучшем случае зарплатные проекты, в худшем прачечные/карманные банки для бизнеса о которых большинство людей даже не знает.
Более того, у нас есть 2 банка, в которых вероятность потерять бабло стремится к нулю - это Укрсиббанк и Райфайзенбанк. Пока ЕБРР является владельцем части капитала в этих банках - ничего плохого для вкладчика там не произойдет. Но у этого есть обратная сторона медали - там настолько невыгодные условия что туда класть деньги очень и очень больно... а если хочешь в том же Укрсиббанке положить евро - то будь добр плати за хранение, реально шо в европе)
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Santehnik
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:47
А в чім проблема здати "з собачкою", якщо то звичайно не перша здача?
Просто в оголошенні вказуєте - "якщо з тваринами, то ще +2000грн до цінника"(ну, чи приблизну цифру)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:53
stas_rst написав:
Як поступити правильно ???
Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна.
Пересдавать.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:53
Santehnik написав: investorkiev написав:
Итого сокращение количества в 3.5 раз. Получается только грубо говоря в 25% случаев в банках можно было сохранить деньги, в 75% случаев все заканчивалось печально для вкладчиков.
Ну это ж не так считается. Надо считать сколько денег лежало в тех банках, сколько людей там обслуживалось.
Сколько там у нас сейчас, 70 банков? Но по факту все депозиты лежат в буквально десятке банков, остальные это в лучшем случае зарплатные проекты, в худшем прачечные/карманные банки для бизнеса о которых большинство людей даже не знает.
Более того, у нас есть 2 банка, в которых вероятность потерять бабло стремится к нулю - это Укрсиббанк и Райфайзенбанк. Пока ЕБРР является владельцем части капитала в этих банках - ничего плохого для вкладчика там не произойдет. Но у этого есть обратная сторона медали - там настолько невыгодные условия что туда класть деньги очень и очень больно... а если хочешь в том же Укрсиббанке положить евро - то будь добр плати за хранение, реально шо в европе)
Согласен, но в среднем хоть какая то цифра в 25% «везунчиков» и на нее можно ориентироваться.
В 1996 году еще не было всяких Бнп Парибасов и КредиАгриколей. 5 крупнейших банков по активам (не факт что подепозитам): Ощад, Укрэксим, Аваль, ПИБ, Украина. Сейчас 2 из 5 уже не существует, а 1 сменил хозяина.
Завалилось очень много крупнейших банков: ФиК, Надра, Дельта, та же Украина, Киев, Форум и т.д.
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investorkiev
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:57
vitaliian написав:
1. посчитайте какой проффит в с него получили и получите за 10 лет (включая те годы что он у вас жил) 2. посчитайте максимальный урон от его жены и собачки за этот же период.
Не согласен. Профит за годы, которые он аккуратно жил уже зафиксирован. То, что он проживет еще 10 лет под вопросом. Может за полгода убить ремонт и потом у него с контрактом что-то поменяется.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:00
sequence написав: zРадио написав:
..
Инвесторы Аркады и Укрбуда аплодируют ..
Любопытно было бы оценить риски подобных вложений в фундамент, еще не сталкивался со статистикой.
Если экономика к концу года не восстановится хотя бы до уровня 2018, число пострадавших заметно отрастет
Нереально. Даже по стройкомпаниям не получится, потому что у тех же Аркады и Укрбуда есть инвесторы, сделавшие профит, и инвесторы, сделавшие себе попа-боль
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zРадио
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:04
zРадио написав: Vlad442 написав:
Про..рать деньги возможностей много, путей сохранить мало, и недвижимость один из них
.
Инвесторы Аркады и Укрбуда аплодируют
Или вы считаете первичку финансовым инструментом? Тогда замечание к Сантехнику - ваш аргумент с Варшавским ничтожен
Первичка (котолован) и собственно недвижимость это разные вещи с разными рисками и разной доходностью. Под недвижимостью я понимаю, как правильно заметил BIGor, только готовую квартиру, в которой можно жить или сдавать.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:08
Молния!!!
Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг.
Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги).
Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
Це ж стосується й інших об"єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.
В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути.....У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.
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investorkiev
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:12
zРадио написав:
У вас противоречие внутри написанного - карантин ударил по всем (хоть и по-разному), но при этом найдутся те "ударенные", которые предпочтут тратить больше вместо того, чтобы тратить меньше? Ну-ну. Ок, ладно, найдутся.
У многих людей во время кризиса доходы не упали и они заезжают в квартиры тех, у кого упали.
The winner takes it all
The loser standing small
zРадио написав:
Я напомню, что в прошлый кризис...
Сейчас не совсем кризис. Сейчас карантин, так что может быть все по-другому.
Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта? В "прошлый кризис" были российские танки возле Дебальцево.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:16
investorkiev ускорит создание в Киеве гетто по латиноамериканскому типу. Давно его не хватало.
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