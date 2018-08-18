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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3940394139423943

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг.

Не могу поверить, что по вильнолюям нанесен такой сокрушительный удар. Считал, что сегодняшний истеблишмент не способен на такие решительные шаги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:38

  investorkiev написав:.. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.
..

Платите, и дано будет вам; ищите - и найдете; стучите - и отворят )
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.


зайти чи вломитися ? що вони мають робити з бронедверима ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:44

  Vlad442 написав:..
Не могу поверить, что по вильнолюям нанесен такой сокрушительный удар. Считал, что сегодняшний истеблишмент не способен на такие решительные шаги.

у меня в новом дома неплательщики организуют оборону - долгов 600 тысяч на 500 квартир
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:45

  Alex6 написав:
  investorkiev написав:група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.


зайти чи вломитися ? що вони мають робити з бронедверима ?

аккуратно снимут с петель и продадут с аукциона
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:46

  Долярчик написав:А в чім проблема здати "з собачкою", якщо то звичайно не перша здача? Просто в оголошенні вказуєте - "якщо з тваринами, то ще +2000грн до цінника"(ну, чи приблизну цифру) :)

Пане Долярчик, от коли Ви нарешті вибудуєте з котловану новеньку квартирку "не для себе", а під оренду, втопите туди ще куйову тучу грошей на ремонт і меблі/техніку, то Ваша думка про +2К грн. - 80 доларів за собачу будку кардинально зміниться :) то без злоби, аби сь ти знали :)
Усім дякую за поради, буду категорично по принципу - або собачка, або на вихід. І усунення ймовірної шкоди - не варіант зовсім.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:46

  investorkiev написав:Молния!!!



Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг.
Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги).

Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.
Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.

Це ж стосується й інших об"єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.

В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути.....У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.

Не нагнетайте, под стенограмму комитет убрал нормы, касающиеся несанкционированного проникновения. Это какой-то де*** предложил, даже в текст 1 чтения занесли, но вроде голосовали с учетом поправок комитета, т. к. инстинкт самосохранения пока преобладает над жадностью. Посмотрим, что в итоге будет на сайте Рады.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:50

  sequence написав:
  Alex6 написав:
  investorkiev написав:група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.


зайти чи вломитися ? що вони мають робити з бронедверима ?

аккуратно снимут с петель и продадут с аукциона


обойдется дороже чем сама дверь такая операция :mrgreen: кто оплатит ?

там кстати про аукционы ни слова, речь об "припиненні послуги"

я вот уже 5 лет мечтаю что-б мне припинили послугу отопления, добровольно, но не хотять почемуто :roll:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?
сильным падением макроэкономических показателей, один ввп -7,7%
vitaliian
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