investorkiev написав:

Молния!!!Ця новина стосується абсолютно всіх людей, які проживають у житлі, а не на вулиці. До вас тепер зможуть на законних підставах без вашої згоди та без санкції суду проникнути у житло для припинення надання комунальних послуг.Верховна Рада сьогодні це прийняла у першому читанні (законопроект 2458, зміни до ст. 29 Закону про Житлово-комунальні послуги).Зараз до вас можуть проникати несанкціоновано лише у невідкладних випадках, пов’язаних з необхідністю рятування життя і здоров’я людей та/чи майна. І це зрозуміло, коли аварія і всіх сусідів заливає гарячою водою, то нема коли бігти до суду.Але депутати розширили сьогодні ці підстави несплатою комунальних послуг. Тобто, якщо ви заборгували і вам вирішили припинити надавати послуги, то група людей матиме право без вашого дозволу та без санкції суду просто зайти до вас у помешкання.Це ж стосується й інших об"єктів нерухомого майна - магазинів, офісів, складів тощо.В проголосованому за основу законопроекті нічого немає про збереження вашого майна у разі проникнення до вашого помешкання чи офісу, про ваше приватне життя, про можливу шкоду здоров"ю, яка може бути завдана хворим чи дітям під час такого проникнення, нічого немає про відповідальність за помилку у номері помешкання та боржника, нічого немає про кількість осіб, які можуть у такий спосіб проникнути.....У нормі про проникнення до вашого житла чи офісу, взагалі, про вас і ваші права нічого немає.