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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3941394239433944

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:14

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна
и вселенная хороших Арендаторов вращается именно вокруг неё? В бизнесе лучше выключать эмоции, чтобы не влезть в какой нибудь ммм где персонально для вас предложат лучший в мире сыр (в мышеловке).

Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.


На интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже пит-бультерьера

Собака была арестована вместе с имуществом должника еще в прошлом году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области.

Цена за пса стартует с 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.
vitaliian
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  #<1 ... 3941394239433944
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