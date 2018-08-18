Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:14
Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже пит-бультерьера
Собака была арестована вместе с имуществом должника еще в прошлом году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области.
Цена за пса стартует с 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.
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