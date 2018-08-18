RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3941394239433944

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:14

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна
и вселенная хороших Арендаторов вращается именно вокруг неё? В бизнесе лучше выключать эмоции, чтобы не влезть в какой нибудь ммм где персонально для вас предложат лучший в мире сыр (в мышеловке).

Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
airmax78
 
Повідомлень: 34481
З нами з: 25.10.12
Подякував: 862 раз.
Подякували: 4019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.


нашкодившую собаку можно продать на аукционе

На интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже пит-бультерьера

Собака была арестована вместе с имуществом должника еще в прошлом году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области.

Цена за пса стартует с 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 06.04.16
Подякував: 783 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40

Vlad442 ,
В "прошлый кризис" были российские танки возле Дебальцево.

Сейчас они в нем и западнее него.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 15.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 1019 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:48

  Hotab написав:Vlad442 ,
В "прошлый кризис" были российские танки возле Дебальцево.

Сейчас они в нем и западнее него.

Еще ни одного арендатора это не побеспокоило.
Ни разу не слышал такого аргумента при торге на КРЖН ))
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 06.03.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:03

  stas_rst написав:
  Долярчик написав:А в чім проблема здати "з собачкою", якщо то звичайно не перша здача? Просто в оголошенні вказуєте - "якщо з тваринами, то ще +2000грн до цінника"(ну, чи приблизну цифру) :)

Пане Долярчик, от коли Ви нарешті вибудуєте з котловану новеньку квартирку "не для себе", а під оренду, втопите туди ще куйову тучу грошей на ремонт і меблі/техніку, то Ваша думка про +2К грн. - 80 доларів за собачу будку кардинально зміниться :) то без злоби, аби сь ти знали :)
Усім дякую за поради, буду категорично по принципу - або собачка, або на вихід. І усунення ймовірної шкоди - не варіант зовсім.

І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7905
З нами з: 19.10.15
Подякував: 509 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06

  Vlad442 написав:Сейчас не совсем кризис.


Не так. Не совсем кризис был во время карантина - экономика была просто выключена, как биржевые торги в нерабочие часы. А с прошлой недели - включилась и плавно входит в кризис неплатежей.

  Vlad442 написав:Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?


Могу объяснить даже на арендном бизнесе. Представьте, что в силу некоторых непредвиденных обстоятельств вам пришлось на 2 месяца из 12 заколотить квартиры, и вы не получали с них доход. И все бы ничего - потеря 17% годовых доходов. Но не тогда, когда ваши операционные расходы превышают доходы безо всяких форс-мажоров (бюджетный дефицит был 3% ВВП, а станет 8%+ ВВП), и не тогда, когда нет заначек для покрытия дефицита доходов (ЗВР вдвое меньше внешнего госдолга).
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5689
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2132 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:20

  Долярчик написав: І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?

Квартира свіжа, 1,5 року після ремонту, перша здача, амортизація - камінь від води у душовій + сифонять вікна трохи, бо резинки не міняв. То накуя мені собачка ? :)
Послухав розумних людей і прийняв рішення - до осені жертвую доходом (все індивідуальне, окрім ЖЕКу - 290 грн./міс). Попаду на 1К грн + 850 уо за здачу.
Далі варіант - або продаж під більшу площу для себе (ринок вивчаю), або здача айтішнікам одруженим. Тчк.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 660
З нами з: 27.02.19
Подякував: 218 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:25

  stas_rst написав:
  Долярчик написав: І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?

Квартира свіжа, 1,5 року після ремонту, перша здача, амортизація - камінь від води у душовій + сифонять вікна трохи, бо резинки не міняв. То накуя мені собачка ? :)
Послухав розумних людей і прийняв рішення - до осені жертвую доходом (все індивідуальне, окрім ЖЕКу - 290 грн./міс). Попаду на 1К грн + 850 уо за здачу.
Далі варіант - або продаж під більшу площу для себе (ринок вивчаю), або здача айтішнікам одруженим. Тчк.

А эта мохнатая тварь будет продолжать уничтожать чужие квартиры? Какой же вы несознательный человек. "Моя хата скраю".
airmax78
 
Повідомлень: 34481
З нами з: 25.10.12
Подякував: 862 раз.
Подякували: 4019 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3941394239433944
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1841, 1842, 1843
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18426 3007624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 19:37
BIGor
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13245
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 9297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.