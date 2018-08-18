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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:14
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Арендаторов хороших много, а хорошая квартира одна
и вселенная хороших Арендаторов вращается именно вокруг неё? В бизнесе лучше выключать эмоции
, чтобы не влезть в какой нибудь ммм где персонально для вас предложат лучший в мире сыр (в мышеловке).
Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39
airmax78 написав:
Именно! Почему выход с похоронами собачки выглядит как единственно правильный в этой ситуации.
нашкодившую собаку можно продать на аукционе
На интернет-платформе ГП "СЕТАМ", которая подчиняется Минюсту, устраивают аукционы по продаже собак, арестованных госисполнителям у должников. В частности, 22 мая пройдут торги по продаже пит-бультерьера
Собака была арестована вместе с имуществом должника еще в прошлом году Лиманским городским отделом государственной исполнительной службы в Донецкой области.
Цена за пса стартует с 112,5 гривен, но пока никто не оставил заявку на участие в торгах.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:40
Vlad442
,
В "прошлый кризис" были российские танки возле Дебальцево.
Сейчас они в нем и западнее него.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:48
Hotab написав:Vlad442
,
В "прошлый кризис" были российские танки возле Дебальцево.
Сейчас они в нем и западнее него.
Еще ни одного арендатора это не побеспокоило.
Ни разу не слышал такого аргумента при торге на КРЖН ))
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:03
stas_rst написав: Долярчик написав:
А в чім проблема здати "з собачкою", якщо то звичайно не перша здача? Просто в оголошенні вказуєте - "якщо з тваринами, то ще +2000грн до цінника"(ну, чи приблизну цифру)
Пане Долярчик, от коли Ви нарешті вибудуєте з котловану новеньку квартирку "не для себе", а під оренду, втопите туди ще куйову тучу грошей на ремонт і меблі/техніку, то Ваша думка про +2К грн. - 80 доларів за собачу будку кардинально зміниться
то без злоби, аби сь ти знали
Усім дякую за поради, буду категорично по принципу - або собачка, або на вихід. І усунення ймовірної шкоди - не варіант зовсім.
І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06
Vlad442 написав:
Сейчас не совсем кризис.
Не так. Не совсем кризис был во время карантина - экономика была просто выключена, как биржевые торги в нерабочие часы. А с прошлой недели - включилась и плавно входит в кризис неплатежей.
Vlad442 написав:
Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?
Могу объяснить даже на арендном бизнесе. Представьте, что в силу некоторых непредвиденных обстоятельств вам пришлось на 2 месяца из 12 заколотить квартиры, и вы не получали с них доход. И все бы ничего - потеря 17% годовых доходов. Но не тогда, когда ваши операционные расходы превышают доходы безо всяких форс-мажоров (бюджетный дефицит был 3% ВВП, а станет 8%+ ВВП), и не тогда, когда нет заначек для покрытия дефицита доходов (ЗВР вдвое меньше внешнего госдолга).
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:20
Долярчик написав:
І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?
Квартира свіжа, 1,5 року після ремонту, перша здача, амортизація - камінь від води у душовій + сифонять вікна трохи, бо резинки не міняв. То накуя мені собачка ?
Послухав розумних людей і прийняв рішення - до осені жертвую доходом (все індивідуальне, окрім ЖЕКу - 290 грн./міс). Попаду на 1К грн + 850 уо за здачу.
Далі варіант - або продаж під більшу площу для себе (ринок вивчаю), або здача айтішнікам одруженим. Тчк.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:25
stas_rst написав: Долярчик написав:
І все ж таки, якщо квартира і так потребує ремонту(наприклад планували робити ремонт через рік-два) - то чому не впустити "даму з собачкою" за +2К до цінника?
Квартира свіжа, 1,5 року після ремонту, перша здача, амортизація - камінь від води у душовій + сифонять вікна трохи, бо резинки не міняв. То накуя мені собачка ?
Послухав розумних людей і прийняв рішення - до осені жертвую доходом (все індивідуальне, окрім ЖЕКу - 290 грн./міс). Попаду на 1К грн + 850 уо за здачу.
Далі варіант - або продаж під більшу площу для себе (ринок вивчаю), або здача айтішнікам одруженим. Тчк.
А эта мохнатая тварь будет продолжать уничтожать чужие квартиры? Какой же вы несознательный человек. "Моя хата скраю".
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