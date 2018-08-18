Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06

Vlad442 написав: Сейчас не совсем кризис.

Сейчас не совсем кризис.

Vlad442 написав: Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?

Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?

Не так. Не совсем кризис был во время карантина - экономика была просто выключена, как биржевые торги в нерабочие часы. А с прошлой недели - включилась и плавно входит в кризис неплатежей.Могу объяснить даже на арендном бизнесе. Представьте, что в силу некоторых непредвиденных обстоятельств вам пришлось на 2 месяца из 12 заколотить квартиры, и вы не получали с них доход. И все бы ничего - потеря 17% годовых доходов. Но не тогда, когда ваши операционные расходы превышают доходы безо всяких форс-мажоров (бюджетный дефицит был 3% ВВП, а станет 8%+ ВВП), и не тогда, когда нет заначек для покрытия дефицита доходов (ЗВР вдвое меньше внешнего госдолга).