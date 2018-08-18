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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:13
zРадио написав:
Могу объяснить даже на арендном бизнесе. Представьте, что в силу некоторых непредвиденных обстоятельств вам пришлось на 2 месяца из 12 заколотить квартиры, и вы не получали с них доход. И все бы ничего - потеря 17% годовых доходов. Но не тогда, когда ваши операционные расходы превышают доходы безо всяких форс-мажоров (бюджетный дефицит был 3% ВВП, а станет 8%+ ВВП), и не тогда, когда нет заначек для покрытия дефицита доходов (ЗВР вдвое меньше внешнего госдолга).
Вы путаете бюджет и реальный бизнес. Заводы не остановились, посевная не сорвана. Если нет кредитов, то остановка на пару месяцев для жизнеспособного бизнеса не критична - заморозились доходы, заморозились расходы. Не все так печально. А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:17
По поводу собак вообще не понимаю, какого хрена держать их в квартирах. С нынешней звукоизоляцией этих тварей слышат все соседи. А еще есть собаки, которые лают целый день, когда хозяев нет дома. И даже мелкие крысеныши вот эти модные (сумочные варианты), они ж, заразы, заливаются таким писклявым лаем... Хозяевам это, понятное дело, не мешает, а вот как соседям? Ну и выгул во дворах - отдельная тема. Делаешь замечание и слышишь - этожещенок... Сцуко прям этожедети... А потом смотришь с балкона на газон, а он как камуфляж - зелено-желтый.
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Natt
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:17
stas_rst написав:
Послухав розумних людей і прийняв рішення - до осені жертвую доходом (все індивідуальне, окрім ЖЕКу - 290 грн./міс). Попаду на 1К грн + 850 уо за здачу.
Далі варіант - або продаж під більшу площу для себе (ринок вивчаю), або здача айтішнікам одруженим. Тчк.
Непонятно только зачем закрывать и жертвовать доходом. Найдите нормального человека, пусть живет. Не нужно демонизировать арендаторов, что они все портят. Даже если портят, все можно починить - были бы деньги.
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Vlad442
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:25
Santehnik написав:
Во первых потеря не 17% годовых доходов, а не более чем 30% месячного дохода за конкретный месяц, что в годовом выражении будет не более чем 5% за два месяца.
Даже крупный бизнес упал на 25%+. Оперативная статистика доступна не везде, но, например, металлургия грохнулась на 26%, транспорт - на 74%, энергетика - не менее, чем на 20%. И продолжаться это будет не 1 месяц. Только карантин - это 2 месяца, а после него на 100% докризисных значений не выйдет процентов 90% отраслей. Накопительно за год будет больше 5%. Даже МВФ прогнозирует падение ВВП на 7,7% при их весьма оптимистичных ранних прогнозах и на 2009-й, и на 2014-2015 гг, которые приходилось пересматривать вниз, а не вверх в процессе развития рецессии...
Santehnik написав:
Во вторых помимо уменьшения доходов, существенно уменьшились и расходы.
Секвестр бюджета с вами не согласен - расходы увеличили на 7% вместо их якобы логичного снижения на фоне снижения доходов.
Santehnik написав:
Вы ж не забывайте о том что все эти ноготочки и "фитнес тренеры" работающие за нал - не учавствуют в наполнении бюджета...)
Очень даже участвуют своими расходами - НДС, акцизы и пошлины платят все
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:30
Vlad442 написав: zРадио написав:
Могу объяснить даже на арендном бизнесе. Представьте, что в силу некоторых непредвиденных обстоятельств вам пришлось на 2 месяца из 12 заколотить квартиры, и вы не получали с них доход. И все бы ничего - потеря 17% годовых доходов. Но не тогда, когда ваши операционные расходы превышают доходы безо всяких форс-мажоров (бюджетный дефицит был 3% ВВП, а станет 8%+ ВВП), и не тогда, когда нет заначек для покрытия дефицита доходов (ЗВР вдвое меньше внешнего госдолга).
Вы путаете бюджет и реальный бизнес. Заводы не остановились, посевная не сорвана. Если нет кредитов, то остановка на пару месяцев для жизнеспособного бизнеса не критична - заморозились доходы, заморозились расходы. Не все так печально. А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.
Вообще не понимаю, при чем тут бюджет к аренде.
Сколько квартир арендуется за счет бюджета? 0.001% ?
Сегодня вроде заняли 20млрд грн ОВГЗ, так что деньги найдут.
А не найдут - ну так что? Не построят 10 школ в Конотопе/Херсоне? Не отремонтируют мост и дорогу в Житомире? Не починят больницы в Закарпатье? И что? Как это повлияет на аренду на КРЖН???
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:34
Vlad442 написав:
Вы путаете бюджет и реальный бизнес. Заводы не остановились, посевная не сорвана. Если нет кредитов, то остановка на пару месяцев для жизнеспособного бизнеса не критична - заморозились доходы, заморозились расходы. Не все так печально.
По большей части ответил в прошлом комментарии. Что касается критичности остановки бизнеса на пару месяцев - некритично тогда, когда бизнес здоровый (для местных MBA-ев - когда нагрузка D/E и D/EBITDA невысока).
Много ли вы знаете таких бизнесов в Украине? Даже ДТЭК со всем неограниченным влиянием его собственника и многомиллиардными прибылями прошлых периодов, де факто, допустил технический дефолт, а также вывернул наизнанку весь рынок энергетики, чтобы покрыть свои убытки.
Vlad442 написав:
А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.
Дык я с этим не спорю - и обвал рынка недвижимости не впервой
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:02
Santehnik написав:
Но акции это не для всех...
это почему?
если ты не упоротый приймачок или условный учитель географии с узколобым восприятием действительности, то рынок предлагает простые и понятные решения.
НБУ разрешил легально выводить до 100к евро в год.
законодатель обнулил налоги для дарения первой-второй линии родства.
банки снизили до минимума стоимость swift.
тысячи инструментов для вложения денег, $500k гарантий американского правительства на инвестиции.
но ведь есть киевский бетон. с укрбудами, войцеховскими, точечной застройкой, "защитой" прав инвесторов и т.п.
предел, пилять, мечтаний.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:07
Natt написав:
По поводу собак вообще не понимаю, какого хрена держать их в квартирах. С нынешней звукоизоляцией этих тварей слышат все соседи. А еще есть собаки, которые лают целый день, когда хозяев нет дома. И даже мелкие крысеныши вот эти модные (сумочные варианты), они ж, заразы, заливаются таким писклявым лаем... Хозяевам это, понятное дело, не мешает, а вот как соседям? Ну и выгул во дворах - отдельная тема. Делаешь замечание и слышишь - этожещенок... Сцуко прям этожедети... А потом смотришь с балкона на газон, а он как камуфляж - зелено-желтый.
С животными без собственной квартиры... это мазохизм чистой воды. И на кой их заводить?
Проблем просто валом потом, что с отпуском, что с выгулом, что с поиском нормального жилья...
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:08
Доброго вечера, коллеги. Хвасталась недавно, задаток дали за дачку, время сделки подходит и начинаю "ерзать", хелп плиз советом
- есть местный новостойчик, прерспективный домик цена около 15 за метр, есть пока что выбрать, застройщика знаю
- думала что то в стАлицах подобрать, шоб було, но на заречный не хватит, а в бюджетном сегменте голову можно сломать что у вас делается. Буду благодарна за любой совет, метро бориспольская-харьковская-выдубичи
- Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно)
Заранее сенкс
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:11
vhata написав:
Доброго вечера, коллеги. Хвасталась недавно, задаток дали за дачку, время сделки подходит и начинаю "ерзать", хелп плиз советом
- есть местный новостойчик, прерспективный домик цена около 15 за метр, есть пока что выбрать, застройщика знаю
- думала что то в стАлицах подобрать, шоб було, но на заречный не хватит, а в бюджетном сегменте голову можно сломать что у вас делается. Буду благодарна за любой совет, метро бориспольская-харьковская-выдубичи
- Ваш вариант (денег держать слишком нервно)
Заранее сенкс
В такой ситуации делать надо именно то, что меньше всего хочется. Раз "деньги держать слишком нервно" - то именно это и надо делать.
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