Додано: Сер 20 тра, 2020 21:25

Santehnik написав: Во первых потеря не 17% годовых доходов, а не более чем 30% месячного дохода за конкретный месяц, что в годовом выражении будет не более чем 5% за два месяца.

Во первых потеря не 17% годовых доходов, а не более чем 30% месячного дохода за конкретный месяц, что в годовом выражении будет не более чем 5% за два месяца.

Santehnik написав: Во вторых помимо уменьшения доходов, существенно уменьшились и расходы.

Во вторых помимо уменьшения доходов, существенно уменьшились и расходы.

Santehnik написав: Вы ж не забывайте о том что все эти ноготочки и "фитнес тренеры" работающие за нал - не учавствуют в наполнении бюджета...) Вы ж не забывайте о том что все эти ноготочки и "фитнес тренеры" работающие за нал - не учавствуют в наполнении бюджета...)

Даже крупный бизнес упал на 25%+. Оперативная статистика доступна не везде, но, например, металлургия грохнулась на 26%, транспорт - на 74%, энергетика - не менее, чем на 20%. И продолжаться это будет не 1 месяц. Только карантин - это 2 месяца, а после него на 100% докризисных значений не выйдет процентов 90% отраслей. Накопительно за год будет больше 5%. Даже МВФ прогнозирует падение ВВП на 7,7% при их весьма оптимистичных ранних прогнозах и на 2009-й, и на 2014-2015 гг, которые приходилось пересматривать вниз, а не вверх в процессе развития рецессии...Секвестр бюджета с вами не согласен - расходы увеличили на 7% вместо их якобы логичного снижения на фоне снижения доходов.Очень даже участвуют своими расходами - НДС, акцизы и пошлины платят все