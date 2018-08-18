Макс, спасибо, но для меня это слишком глубокая аналитика.
Никто не знает что будет завтра, реальная синичка в руке вполне устроит. Заманчивый фиатный журавль - это для молодых
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:16
Макс, спасибо, но для меня это слишком глубокая аналитика.
Никто не знает что будет завтра, реальная синичка в руке вполне устроит. Заманчивый фиатный журавль - это для молодых
осторожно, пишу из провинции
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:27
Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
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