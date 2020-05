Додано: Сер 20 тра, 2020 22:50

stas_rst написав: Прошу озвучити ваші думки і рекомендації.

Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна.

Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає.

У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові.

У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.

Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший.

Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири.

Як поступити правильно ???

