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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3943394439453946

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:54

:arrow:
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 20 тра, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:08

  vhata написав:
  airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.

Обсудим, когда Вам перевалит за полтинник :).
Чем старше человек - тем больше ему нужны покой и мир в сердце, мозгах, семье, работе и пр..

Я, к сожалению, не знаю ни одного медицинского центра в мире, где бы взяли в оплату за лечение квартиру или имущественные права по договору аренды, а тем более покой и мир в сердце, мозгах, семье и работе. Везде, сволочи, требуют живые деньги. И вот прямо сейчас мои дальние знакомые пытаются срочно распродать все свое многочисленное недвижимое имущество, чтобы вытащить с разбитого инсультом главу семейства. Обеспеченные люди. Но все в бизнесе, все в недвижимости. Пришла беда... и ПЦ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 тра, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Очень даже участвуют своими расходами - НДС, акцизы и пошлины платят все

НДС, пошлины то госбюджет. Я говорил больше про местные бюджеты, которые наполняются в основном из зарплат народонаселения. А госбюджет это вообще такая абстракция... Там миллиарды денег, которые идут непонятно куда и непонятно во что и реально обычному человеку почувствовать и потрогать его очень сложно. Единственные кто зависят от госбюджета это пенсионеры. А вот местные бюджеты люди могут потрогать, могут увидеть своими глазами. Это дороги, автобусы там, мосты стекляные, Жирафы в зоопарке и т д.
Второй вопрос - траты перераспределились, ведь люди не перестали развлеваться, не перестали бухать и так далее. Ну вместо очередных ноготочков была заглушена бутылка вина - бюджету то какая разница откуда тот НДС прийдет?
Я вот глянул цифры по госбюджету - там картина еще более красивая чем в Киеве, они в апреле собрали лишь на 12% меньше чем ожидали.
При этом вот например железная дорога стоит, нету милионных убытков от её работы.
Поэтому там нужно очень точно всё просчитывать и просматривать, но на вскидку ничего глобально страшного в экономике из-за карантина не произошло.

  Yuri_T написав:это почему?
если ты не упоротый приймачок или условный учитель географии с узколобым восприятием действительности, то рынок предлагает простые и понятные решения.
НБУ разрешил легально выводить до 100к евро в год.
законодатель обнулил налоги для дарения первой-второй линии родства.
банки снизили до минимума стоимость swift.
тысячи инструментов для вложения денег, $500k гарантий американского правительства на инвестиции.

Тут вопрос психологии. Я бы их по еще 400 продал, а сейчас бы кусал локти)
Но реально респект тем людям которые неоднократно тут на ветке писали что акции Теслы дадут профит. Те кто прислушались к совету могли за пару месяцев умножить свой капитал в 3-4 раза.
  Yuri_T написав:но ведь есть киевский бетон. с укрбудами, войцеховскими, точечной застройкой, "защитой" прав инвесторов и т.п.
предел, пилять, мечтаний.

Та понятно что киевский бетон это дно, но это самый простой способ хоть что-то сделать полезное с деньгами, а не смотреть как они обесцениваются.
Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:10

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?
сильным падением макроэкономических показателей, ввп -7,7% означает что из карантина на работу выйдут не все. Это означает снижение зарплат, потому что безработного можно взять на работу дешевле, зачем платить больше? для рн потенциально может обернуться тем что "карантинная цена" зафиксируется надолго.

Після кризове падіння:
Рік ВВП курс
2008 -5% х2
2014 -15% х3.5
Зараз прогнозують ВВП -7%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:15

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта?
сильным падением макроэкономических показателей, ввп -7,7% означает что из карантина на работу выйдут не все. Это означает снижение зарплат, потому что безработного можно взять на работу дешевле, зачем платить больше? для рн потенциально может обернуться тем что "карантинная цена" зафиксируется надолго.

Після кризове падіння:
Рік ВВП курс
2008 -5% х2
2014 -15% х3.5
Зараз прогнозують ВВП -7%

Флай, 2009й забыли. Основное падение ВВП в 2009м случилось. И там тоже было в общей сложности где-то -15%, если память не изменяет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:26

  Santehnik написав:Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.


это бимба!!!
нужно занести в анналы форума по инвестициям!

Все маршрутчики замерли в ожидании, когда же уважаемый Сантехник купит им б\у Богданы
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42

  investorkiev написав:
  Santehnik написав:Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.


это бимба!!!
нужно занести в анналы форума по инвестициям!

Все маршрутчики замерли в ожидании, когда же уважаемый Сантехник купит им б\у Богданы

А ты думаешь эти Богданы все гаражные? Нет, там половина машин принадлежат мужикам которые просто покупают место на маршруте, потом садят туда водителей и имеют свои 600 грн с день с машины. Чем больше машин - тем лучше, так как запчасти покупаются одинаковые, обслуживать дешевле и т д.
Посмотри сколько в Киеве маршруток не с киевским номерами. Посмотри сколько на авториа объявлений продам маршрутку с местом на маршруте.
Там три участника процесса - собственник автобуса, собственник маршрута и водитель. Иногда водитель = собственник автобуса. Иногда собственник автобуса = собственник маршрута, но зачастую это три разных человека, поэтому там всем на хлеб хватает.
Главные риски это водилы которые могут убить машину плохой ездой, но это ж тоже самое что неадекватный квартирант и вероятность ДТП больше чем вероятность что тебя затопят или в доме будет пожар.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43

  investorkiev написав:
  Santehnik написав:Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.


это бимба!!!
нужно занести в анналы форума по инвестициям!

Все маршрутчики замерли в ожидании, когда же уважаемый Сантехник купит им б\у Богданы


Пример, быть может, и не самый удачный, но арендный бизнес, действительно, не ограничивается землей и недвижимостью. С приходом сервисов типа Убер появился массовый рынок аренды авто. До этого в небольших объемах машину можно было передать прокатным компаниям на условиях разделения дохода. Сейчас же - и в помесячную, и в понедельную, и в посуточную и даже в почасовую. В Киеве есть парочка партнеров Убера, чей привлеченный парк превышает тысячу машин.

Доходность там намного выше, чем в аренде недвижимости - до 5% в месяц, но выше и риски. Плюс существенно короче срок полезной эксплуатации. При правильном подходе (страховании и организации своевременного обслуживания) - выгоднее "флэтлордизма". У меня товарищ занимается - доволен и стабильно растет
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

убедили, сдача в аренду б\у Богданов лучше чем сдача в аренду квартир.

Но у меня есть козырный туз в рукаве - В2В джевелери! которое кроет аренду Богданов как бык овцу. Долярчик не даст соврать.
investorkiev
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