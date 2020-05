Додано: Сер 20 тра, 2020 23:10

vitaliian написав: Vlad442 написав: Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта? Я уже спрашивал, чем 1 июня (в крайнем случае 1 сентября) будет отличаться от 1 марта? сильным падением макроэкономических показателей, ввп -7,7% означает что из карантина на работу выйдут не все. Это означает снижение зарплат, потому что безработного можно взять на работу дешевле, зачем платить больше? для рн потенциально может обернуться тем что "карантинная цена" зафиксируется надолго. сильным падением макроэкономических показателей, ввп -7,7% означает что из карантина на работу выйдут не все. Это означает снижение зарплат, потому что безработного можно взять на работу дешевле, зачем платить больше? для рн потенциально может обернуться тем что "карантинная цена" зафиксируется надолго.

Після кризове падіння:

Рік ВВП курс

2008 -5% х2

2014 -15% х3.5

Зараз прогнозують ВВП -7% Після кризове падіння:Рік ВВП курс2008 -5% х22014 -15% х3.5Зараз прогнозують ВВП -7%

