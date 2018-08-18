|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:54
Востаннє редагувалось Yuri_T в Сер 20 тра, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:08
Я, к сожалению, не знаю ни одного медицинского центра в мире, где бы взяли в оплату за лечение квартиру или имущественные права по договору аренды, а тем более покой и мир в сердце, мозгах, семье и работе. Везде, сволочи, требуют живые деньги. И вот прямо сейчас мои дальние знакомые пытаются срочно распродать все свое многочисленное недвижимое имущество, чтобы вытащить с разбитого инсультом главу семейства. Обеспеченные люди. Но все в бизнесе, все в недвижимости. Пришла беда... и ПЦ.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 20 тра, 2020 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
НДС, пошлины то госбюджет. Я говорил больше про местные бюджеты, которые наполняются в основном из зарплат народонаселения. А госбюджет это вообще такая абстракция... Там миллиарды денег, которые идут непонятно куда и непонятно во что и реально обычному человеку почувствовать и потрогать его очень сложно. Единственные кто зависят от госбюджета это пенсионеры. А вот местные бюджеты люди могут потрогать, могут увидеть своими глазами. Это дороги, автобусы там, мосты стекляные, Жирафы в зоопарке и т д.
Второй вопрос - траты перераспределились, ведь люди не перестали развлеваться, не перестали бухать и так далее. Ну вместо очередных ноготочков была заглушена бутылка вина - бюджету то какая разница откуда тот НДС прийдет?
Я вот глянул цифры по госбюджету - там картина еще более красивая чем в Киеве, они в апреле собрали лишь на 12% меньше чем ожидали.
При этом вот например железная дорога стоит, нету милионных убытков от её работы.
Поэтому там нужно очень точно всё просчитывать и просматривать, но на вскидку ничего глобально страшного в экономике из-за карантина не произошло.
Тут вопрос психологии. Я бы их по еще 400 продал, а сейчас бы кусал локти)
Но реально респект тем людям которые неоднократно тут на ветке писали что акции Теслы дадут профит. Те кто прислушались к совету могли за пару месяцев умножить свой капитал в 3-4 раза.
Та понятно что киевский бетон это дно, но это самый простой способ хоть что-то сделать полезное с деньгами, а не смотреть как они обесцениваются.
Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:10
Після кризове падіння:
Рік ВВП курс
2008 -5% х2
2014 -15% х3.5
Зараз прогнозують ВВП -7%
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:15
Флай, 2009й забыли. Основное падение ВВП в 2009м случилось. И там тоже было в общей сложности где-то -15%, если память не изменяет.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:26
это бимба!!!
нужно занести в анналы форума по инвестициям!
Все маршрутчики замерли в ожидании, когда же уважаемый Сантехник купит им б\у Богданы
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42
А ты думаешь эти Богданы все гаражные? Нет, там половина машин принадлежат мужикам которые просто покупают место на маршруте, потом садят туда водителей и имеют свои 600 грн с день с машины. Чем больше машин - тем лучше, так как запчасти покупаются одинаковые, обслуживать дешевле и т д.
Посмотри сколько в Киеве маршруток не с киевским номерами. Посмотри сколько на авториа объявлений продам маршрутку с местом на маршруте.
Там три участника процесса - собственник автобуса, собственник маршрута и водитель. Иногда водитель = собственник автобуса. Иногда собственник автобуса = собственник маршрута, но зачастую это три разных человека, поэтому там всем на хлеб хватает.
Главные риски это водилы которые могут убить машину плохой ездой, но это ж тоже самое что неадекватный квартирант и вероятность ДТП больше чем вероятность что тебя затопят или в доме будет пожар.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:43
Пример, быть может, и не самый удачный, но арендный бизнес, действительно, не ограничивается землей и недвижимостью. С приходом сервисов типа Убер появился массовый рынок аренды авто. До этого в небольших объемах машину можно было передать прокатным компаниям на условиях разделения дохода. Сейчас же - и в помесячную, и в понедельную, и в посуточную и даже в почасовую. В Киеве есть парочка партнеров Убера, чей привлеченный парк превышает тысячу машин.
Доходность там намного выше, чем в аренде недвижимости - до 5% в месяц, но выше и риски. Плюс существенно короче срок полезной эксплуатации. При правильном подходе (страховании и организации своевременного обслуживания) - выгоднее "флэтлордизма". У меня товарищ занимается - доволен и стабильно растет
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
убедили, сдача в аренду б\у Богданов лучше чем сдача в аренду квартир.
Но у меня есть козырный туз в рукаве - В2В джевелери! которое кроет аренду Богданов как бык овцу. Долярчик не даст соврать.
|