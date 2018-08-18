Додано: Сер 20 тра, 2020 23:08

zРадио написав: Очень даже участвуют своими расходами - НДС, акцизы и пошлины платят все Очень даже участвуют своими расходами - НДС, акцизы и пошлины платят все

Yuri_T написав: это почему?

если ты не упоротый приймачок или условный учитель географии с узколобым восприятием действительности, то рынок предлагает простые и понятные решения.

НБУ разрешил легально выводить до 100к евро в год.

законодатель обнулил налоги для дарения первой-второй линии родства.

банки снизили до минимума стоимость swift.

тысячи инструментов для вложения денег, $500k гарантий американского правительства на инвестиции. это почему?если ты не упоротый приймачок или условный учитель географии с узколобым восприятием действительности, то рынок предлагает простые и понятные решения.НБУ разрешил легально выводить до 100к евро в год.законодатель обнулил налоги для дарения первой-второй линии родства.банки снизили до минимума стоимость swift.тысячи инструментов для вложения денег, $500k гарантий американского правительства на инвестиции.

Yuri_T написав: но ведь есть киевский бетон. с укрбудами, войцеховскими, точечной застройкой, "защитой" прав инвесторов и т.п.

предел, пилять, мечтаний. но ведь есть киевский бетон. с укрбудами, войцеховскими, точечной застройкой, "защитой" прав инвесторов и т.п.предел, пилять, мечтаний.

НДС, пошлины то госбюджет. Я говорил больше про местные бюджеты, которые наполняются в основном из зарплат народонаселения. А госбюджет это вообще такая абстракция... Там миллиарды денег, которые идут непонятно куда и непонятно во что и реально обычному человеку почувствовать и потрогать его очень сложно. Единственные кто зависят от госбюджета это пенсионеры. А вот местные бюджеты люди могут потрогать, могут увидеть своими глазами. Это дороги, автобусы там, мосты стекляные, Жирафы в зоопарке и т д.Второй вопрос - траты перераспределились, ведь люди не перестали развлеваться, не перестали бухать и так далее. Ну вместо очередных ноготочков была заглушена бутылка вина - бюджету то какая разница откуда тот НДС прийдет?Я вот глянул цифры по госбюджету - там картина еще более красивая чем в Киеве, они в апреле собрали лишь на 12% меньше чем ожидали.При этом вот например железная дорога стоит, нету милионных убытков от её работы.Поэтому там нужно очень точно всё просчитывать и просматривать, но на вскидку ничего глобально страшного в экономике из-за карантина не произошло.Тут вопрос психологии. Я бы их по еще 400 продал, а сейчас бы кусал локти)Но реально респект тем людям которые неоднократно тут на ветке писали что акции Теслы дадут профит. Те кто прислушались к совету могли за пару месяцев умножить свой капитал в 3-4 раза.Та понятно что киевский бетон это дно, но это самый простой способ хоть что-то сделать полезное с деньгами, а не смотреть как они обесцениваются.Я вон как-то считал, даже банально маршрутку Богдан купить б/у и поставить на маршрут - денег будет больше чем с бетона, но там тоже свои приколы.