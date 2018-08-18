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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3944394539463947

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:30

  Yuri_T написав:аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.

она вроде уже умерла?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:07

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.

она вроде уже умерла?

Пытается сейчас сосать бабло из самых тупых и жадных лохов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:25

  stas_rst написав:Прошу озвучити ваші думки і рекомендації.
Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна.
Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає.
У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові.
У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший.
Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири.
Як поступити правильно ???
Усім наперед дякую!


у меня на одном объекте с животными - в сад.
второй ради эксперимента сделал устойчивым к такого рода фактору, вообще тоже в сад, но если вариант бы подвернулся, то двойной залог (возврат которого полностью на моем усмотрении) и плюс 20% к аренде.
Вообще-то у меня тоже когда-то была собака, которая уничтожала все...хочешь держать животных - держи их в своем жилье.
rjkz
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  #<1 ... 3944394539463947
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