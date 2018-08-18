|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:30
Yuri_T написав:
аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.
она вроде уже умерла?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2352
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:07
investorkiev написав: Yuri_T написав:
аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.
она вроде уже умерла?
Пытается сейчас сосать бабло из самых тупых и жадных лохов.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34487
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 862 раз.
- Подякували: 4020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:25
stas_rst написав:
Прошу озвучити ваші думки і рекомендації.
Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна.
Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає.
У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові.
У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший.
Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири.
Як поступити правильно ???
Усім наперед дякую!
у меня на одном объекте с животными - в сад.
второй ради эксперимента сделал устойчивым к такого рода фактору, вообще тоже в сад, но если вариант бы подвернулся, то двойной залог (возврат которого полностью на моем усмотрении) и плюс 20% к аренде.
Вообще-то у меня тоже когда-то была собака, которая уничтожала все...хочешь держать животных - держи их в своем жилье.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10831
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4791 раз.
- Подякували: 2471 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 21 тра, 2020 04:59
deniska написав: Vlad442 написав:
Поставить подпись у нотариуса. Много у вас знакомых, которым вы можете под честное слово (расписку) занять 100 тыс долларов?
в моем случае вопрос доверия не стоял. просто так было удобнее, продавец сразу перечисляет деньги мне на счет, и все, они у меня.
иначе, если доверенное лицо получает деньги за квартиру, то ему нужно:
1. донести этот нал до банка, и не быть ограбленным по дороге.
2. внести деньги в кассу, возможно придется объяснять откуда они (финмон).
3. т.к. у него возникла прибыль - возможно заполнить декларацию, я не в курсе.
зачем весь этот потенциальный гемор, если можно просто одной прямой транзакцией безопасно и быстро перевести всю сумму?
Кстати, да. Нафига эти траблы доверенному лицу? У меня в жизни был такой случай - родственник инвестнул квартиру, работая в забугорье. Для этого приехал в Киев на неделю. Оставил доверенность. Через какое-то время позвонили из Аркады, сказали что надо доплатить за несколько метров, так как метраж будет больше первоначального. Я поехал - доплатил. Через пару недель звонят - ой, мы ошиблись! Приедьте заберите деньги. Приехал забрал. Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули. Говорить родственнику что его деньги у меня сперли я не стал - закрыл своими. Так это речь об относительно небольшой с точки зрения стоимости всей хаты сумме. А что если-бы бомбанули на всю сумму?
Времена сейчас такие, что случиться может все что угодно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10831
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4791 раз.
- Подякували: 2471 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
|
Схожі теми
|
|18430
|3008172
|
Чет 21 тра, 2020 02:40
dir
|
|13
|13252
|
|
|3
|9409
|
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica
|