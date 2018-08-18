она вроде уже умерла?
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Додано: Чет 21 тра, 2020 00:30
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:07
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:25
у меня на одном объекте с животными - в сад.
второй ради эксперимента сделал устойчивым к такого рода фактору, вообще тоже в сад, но если вариант бы подвернулся, то двойной залог (возврат которого полностью на моем усмотрении) и плюс 20% к аренде.
Вообще-то у меня тоже когда-то была собака, которая уничтожала все...хочешь держать животных - держи их в своем жилье.
Додано: Чет 21 тра, 2020 04:59
Кстати, да. Нафига эти траблы доверенному лицу? У меня в жизни был такой случай - родственник инвестнул квартиру, работая в забугорье. Для этого приехал в Киев на неделю. Оставил доверенность. Через какое-то время позвонили из Аркады, сказали что надо доплатить за несколько метров, так как метраж будет больше первоначального. Я поехал - доплатил. Через пару недель звонят - ой, мы ошиблись! Приедьте заберите деньги. Приехал забрал. Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули. Говорить родственнику что его деньги у меня сперли я не стал - закрыл своими. Так это речь об относительно небольшой с точки зрения стоимости всей хаты сумме. А что если-бы бомбанули на всю сумму?
Времена сейчас такие, что случиться может все что угодно.
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
крупные суммы - только безнал, ещё давно ехал поездом в одессу с крупной суммой (аренда+залог+комиссия+на жизнь), зашил их в карман, а в другой карман положил кошелек с небольшой суммой (ровно чтоб по приезду позавтракать), его и сперли, причем ехал в св в котором всего было 2 человека. Думал в св приличные люди ездят. Этой зимой тоже в поезде сперли карты монобанка и привата, хорошо что обе блокируются из приложения, по приезду перекинул с моно на приват и снял в банкомате без карты - крутая опция, если ты ночью на маленькой станции остался без карты и без денег, до ближайшего отделения N км, а банкомат - рядом. Иначе представляю себе канитель, где бы я утром ловил такси и вместо отеля ехал в отделение привата снимать наличку в кассе. Сорри за оффтоп может кому пригодится.
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поскольку львиная доля денег крутится в Киеве то по нему сильнее других ударит дефицит бюджета. В каком городе больше клерков в Киеве или в Конотопе? В Конотопе давно сократили весь ненужный кофе-потанцуем персонал (не поэтому ли в Киеве столько понаехов?). Посмотрите ни в одном городе не просела аренда так как она просела в Киеве (что в % соотношении что в абсолютных числах). Пузырь надутый понаехами сдулся. В течении 5 лет достроят Эврики, Патриотики и прочие комплексы 80% квартир которых пойдут на рынок Аренды (с ипотекой гораздо быстрее). Я не удивлюсь если Киевская цена будет равна с Черкасской или Херсонской а её доходность упадёт до 3% а простои будут длиться до полгода, в зависимости от локации. На высококонкурентном рынке крайне сложно и затратно работать. Комиссию риелтору станет платить лендлорд за клиента.
Это вполне вероятный сценарий, хотя конечно не единственный. Из позитивного Киев быстрее других восстановится от кризиса.
выкрутимся потому что других вариантов нет, напечатанная гривна доходит до пэрэчисчного с лагом в полгода-год (не все ж пенсионеры и бюджетники). В этом суть украинских кризисов - курс и цены на еду/медикаменты/топливо выросли, а работы для всех желающих пока ещё нет.
подождите хотя бы до осени. Чудеса с курсом 1998, 2008, 2014 происходили осенью (период когда появляются свободные деньги и нужна валюта).
в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии. Покупая котлован никогда не знаешь в какой мере коснулся кризис вашего застройщика.
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