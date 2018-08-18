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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3944394539463947

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:30

  Yuri_T написав:аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.

она вроде уже умерла?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:07

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.

она вроде уже умерла?

Пытается сейчас сосать бабло из самых тупых и жадных лохов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:25

  stas_rst написав:Прошу озвучити ваші думки і рекомендації.
Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна.
Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає.
У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові.
У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший.
Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири.
Як поступити правильно ???
Усім наперед дякую!


у меня на одном объекте с животными - в сад.
второй ради эксперимента сделал устойчивым к такого рода фактору, вообще тоже в сад, но если вариант бы подвернулся, то двойной залог (возврат которого полностью на моем усмотрении) и плюс 20% к аренде.
Вообще-то у меня тоже когда-то была собака, которая уничтожала все...хочешь держать животных - держи их в своем жилье.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 04:59

  deniska написав:
  Vlad442 написав:Поставить подпись у нотариуса. Много у вас знакомых, которым вы можете под честное слово (расписку) занять 100 тыс долларов?

в моем случае вопрос доверия не стоял. просто так было удобнее, продавец сразу перечисляет деньги мне на счет, и все, они у меня.
иначе, если доверенное лицо получает деньги за квартиру, то ему нужно:
1. донести этот нал до банка, и не быть ограбленным по дороге.
2. внести деньги в кассу, возможно придется объяснять откуда они (финмон).
3. т.к. у него возникла прибыль - возможно заполнить декларацию, я не в курсе.
зачем весь этот потенциальный гемор, если можно просто одной прямой транзакцией безопасно и быстро перевести всю сумму?


Кстати, да. Нафига эти траблы доверенному лицу? У меня в жизни был такой случай - родственник инвестнул квартиру, работая в забугорье. Для этого приехал в Киев на неделю. Оставил доверенность. Через какое-то время позвонили из Аркады, сказали что надо доплатить за несколько метров, так как метраж будет больше первоначального. Я поехал - доплатил. Через пару недель звонят - ой, мы ошиблись! Приедьте заберите деньги. Приехал забрал. Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули. Говорить родственнику что его деньги у меня сперли я не стал - закрыл своими. Так это речь об относительно небольшой с точки зрения стоимости всей хаты сумме. А что если-бы бомбанули на всю сумму?
Времена сейчас такие, что случиться может все что угодно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули
крупные суммы - только безнал, ещё давно ехал поездом в одессу с крупной суммой (аренда+залог+комиссия+на жизнь), зашил их в карман, а в другой карман положил кошелек с небольшой суммой (ровно чтоб по приезду позавтракать), его и сперли, причем ехал в св в котором всего было 2 человека. Думал в св приличные люди ездят. Этой зимой тоже в поезде сперли карты монобанка и привата, хорошо что обе блокируются из приложения, по приезду перекинул с моно на приват и снял в банкомате без карты - крутая опция, если ты ночью на маленькой станции остался без карты и без денег, до ближайшего отделения N км, а банкомат - рядом. Иначе представляю себе канитель, где бы я утром ловил такси и вместо отеля ехал в отделение привата снимать наличку в кассе. Сорри за оффтоп может кому пригодится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А не найдут - ну так что? Не построят 10 школ в Конотопе/Херсоне? Не отремонтируют мост и дорогу в Житомире? Не починят больницы в Закарпатье? И что? Как это повлияет на аренду на КРЖН???
поскольку львиная доля денег крутится в Киеве то по нему сильнее других ударит дефицит бюджета. В каком городе больше клерков в Киеве или в Конотопе? В Конотопе давно сократили весь ненужный кофе-потанцуем персонал (не поэтому ли в Киеве столько понаехов?). Посмотрите ни в одном городе не просела аренда так как она просела в Киеве (что в % соотношении что в абсолютных числах). Пузырь надутый понаехами сдулся. В течении 5 лет достроят Эврики, Патриотики и прочие комплексы 80% квартир которых пойдут на рынок Аренды (с ипотекой гораздо быстрее). Я не удивлюсь если Киевская цена будет равна с Черкасской или Херсонской а её доходность упадёт до 3% а простои будут длиться до полгода, в зависимости от локации. На высококонкурентном рынке крайне сложно и затратно работать. Комиссию риелтору станет платить лендлорд за клиента.

Это вполне вероятный сценарий, хотя конечно не единственный. Из позитивного Киев быстрее других восстановится от кризиса.

  Vlad442 написав:А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.
выкрутимся потому что других вариантов нет, напечатанная гривна доходит до пэрэчисчного с лагом в полгода-год (не все ж пенсионеры и бюджетники). В этом суть украинских кризисов - курс и цены на еду/медикаменты/топливо выросли, а работы для всех желающих пока ещё нет.

  vhata написав:- Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно)
подождите хотя бы до осени. Чудеса с курсом 1998, 2008, 2014 происходили осенью (период когда появляются свободные деньги и нужна валюта).

  airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии. Покупая котлован никогда не знаешь в какой мере коснулся кризис вашего застройщика.
vitaliian
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