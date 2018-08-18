Додано: Чет 21 тра, 2020 06:52

investorkiev написав: А не найдут - ну так что? Не построят 10 школ в Конотопе/Херсоне? Не отремонтируют мост и дорогу в Житомире? Не починят больницы в Закарпатье? И что? Как это повлияет на аренду на КРЖН??? А не найдут - ну так что? Не построят 10 школ в Конотопе/Херсоне? Не отремонтируют мост и дорогу в Житомире? Не починят больницы в Закарпатье? И что? Как это повлияет на аренду на КРЖН???

Vlad442 написав: А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой. А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.

vhata написав: - Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно) - Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно)

airmax78 написав: Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги. Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.

поскольку львиная доля денег крутится в Киеве то по нему сильнее других ударит дефицит бюджета. В каком городе больше клерков в Киеве или в Конотопе? В Конотопе давно сократили весь ненужный кофе-потанцуем персонал (не поэтому ли в Киеве столько понаехов?). Посмотрите ни в одном городе не просела аренда так как она просела в Киеве (что в % соотношении что в абсолютных числах). Пузырь надутый понаехами сдулся. В течении 5 лет достроят Эврики, Патриотики и прочие комплексы 80% квартир которых пойдут на рынок Аренды (с ипотекой гораздо быстрее). Я не удивлюсь если Киевская цена будет равна с Черкасской или Херсонской а её доходность упадёт до 3% а простои будут длиться до полгода, в зависимости от локации. На высококонкурентном рынке крайне сложно и затратно работать. Комиссию риелтору станет платить лендлорд за клиента.Это вполне вероятный сценарий, хотя конечно не единственный. Из позитивного Киев быстрее других восстановится от кризиса.выкрутимся потому что других вариантов нет, напечатанная гривна доходит до пэрэчисчного с лагом в полгода-год (не все ж пенсионеры и бюджетники). В этом суть украинских кризисов - курс и цены на еду/медикаменты/топливо выросли, а работы для всех желающих пока ещё нет.Покупая котлован никогда не знаешь в какой мере коснулся кризис вашего застройщика. Подождите хотя бы до осени. Цыплят по осени.. Чудеса с курсом 1998, 2008, 2014 происходили осенью (период когда появляются свободные деньги и нужна валюта).в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии.