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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 00:30
Yuri_T написав:
аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.
она вроде уже умерла?
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investorkiev
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:07
investorkiev написав: Yuri_T написав:
аккуратнее.
в прошлый раз за рекламу этой шараги приймачок парился в бане месяц.
она вроде уже умерла?
Пытается сейчас сосать бабло из самых тупых и жадных лохов.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 01:25
stas_rst написав:
Прошу озвучити ваші думки і рекомендації.
Арендатор до цього місяця постійно мотався по бізнес-питаннях, жив максимум 2 тижні на місяць протягом півтора року, - амортизація мінімальна.
Сьогодні повідомив, що у випадку нового контракту по роботі в Києві проживатиме у квартирі постійно, але забере дружину і маленьку собачку. Попередив, що собачка усе нищить, гризе і царапає.
У мене категорична заборона на тварин у квартирі, ремонт свіжий і меблі нові.
У випадку непогодження питання про тварин він змушений буде виїжджати на іншу квартиру. Прогнозує збитки по ремонту і не готовий потім його робити.
Питання про зниження вартості аренди не стояло, ціни я піднімати "за собачку" теж не планую, бо ремонт важливіший.
Шкода арендатора, бо вигідний у стабільності оплати і збереженні квартири.
Як поступити правильно ???
Усім наперед дякую!
у меня на одном объекте с животными - в сад.
второй ради эксперимента сделал устойчивым к такого рода фактору, вообще тоже в сад, но если вариант бы подвернулся, то двойной залог (возврат которого полностью на моем усмотрении) и плюс 20% к аренде.
Вообще-то у меня тоже когда-то была собака, которая уничтожала все...хочешь держать животных - держи их в своем жилье.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 04:59
deniska написав: Vlad442 написав:
Поставить подпись у нотариуса. Много у вас знакомых, которым вы можете под честное слово (расписку) занять 100 тыс долларов?
в моем случае вопрос доверия не стоял. просто так было удобнее, продавец сразу перечисляет деньги мне на счет, и все, они у меня.
иначе, если доверенное лицо получает деньги за квартиру, то ему нужно:
1. донести этот нал до банка, и не быть ограбленным по дороге.
2. внести деньги в кассу, возможно придется объяснять откуда они (финмон).
3. т.к. у него возникла прибыль - возможно заполнить декларацию, я не в курсе.
зачем весь этот потенциальный гемор, если можно просто одной прямой транзакцией безопасно и быстро перевести всю сумму?
Кстати, да. Нафига эти траблы доверенному лицу? У меня в жизни был такой случай - родственник инвестнул квартиру, работая в забугорье. Для этого приехал в Киев на неделю. Оставил доверенность. Через какое-то время позвонили из Аркады, сказали что надо доплатить за несколько метров, так как метраж будет больше первоначального. Я поехал - доплатил. Через пару недель звонят - ой, мы ошиблись! Приедьте заберите деньги. Приехал забрал. Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули. Говорить родственнику что его деньги у меня сперли я не стал - закрыл своими. Так это речь об относительно небольшой с точки зрения стоимости всей хаты сумме. А что если-бы бомбанули на всю сумму?
Времена сейчас такие, что случиться может все что угодно.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 06:23
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 06:52
investorkiev написав:
А не найдут - ну так что? Не построят 10 школ в Конотопе/Херсоне? Не отремонтируют мост и дорогу в Житомире? Не починят больницы в Закарпатье? И что? Как это повлияет на аренду на КРЖН???
поскольку львиная доля денег крутится в Киеве то по нему сильнее других ударит дефицит бюджета. В каком городе больше клерков в Киеве или в Конотопе? В Конотопе давно сократили весь ненужный кофе-потанцуем персонал (не поэтому ли в Киеве столько понаехов?). Посмотрите ни в одном городе не просела аренда так как она просела в Киеве (что в % соотношении что в абсолютных числах). Народная примета когда предложений больше чем спрос на олх появляется много объявлений от собственников, нервы ждать не выдерживают.
Это вполне вероятный сценарий, хотя конечно не единственный. Из позитивного Киев быстрее других восстановится от кризиса.
Vlad442 написав:
А бюджет как-то выкрутится. В крайнем случае займет или напечатает гривну. Не впервой.
выкрутимся потому что других вариантов нет, напечатанная гривна доходит до пэрэчисчного с лагом в полгода-год (не все ж пенсионеры и бюджетники). В этом суть украинских кризисов - курс и цены на еду/медикаменты/топливо выросли, а работы для всех желающих пока ещё нет.
vhata написав:
- Ваш вариант (денег, даже такие крохи, держать слишком нервно)
Покупая котлован никогда не знаешь в какой мере коснулся кризис вашего застройщика. Подождите хотя бы до осени. Цыплят по осени.. Чудеса с курсом 1998, 2008, 2014 происходили осенью (период когда появляются свободные деньги и нужна валюта).
airmax78 написав:
Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 07:41
vitaliian написав: rjkz написав:
Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули
крупные суммы - только безнал, ещё давно ехал поездом в одессу с крупной суммой (аренда+залог+комиссия+на жизнь), зашил их в карман, а в другой карман положил кошелек с небольшой суммой (ровно чтоб по приезду позавтракать), его и сперли, причем ехал в св в котором всего было 2 человека. Думал в св приличные люди ездят. Этой зимой тоже в поезде сперли карты монобанка и привата, хорошо что обе блокируются из приложения, по приезду перекинул с моно на приват и снял в банкомате без карты - крутая опция
, если ты ночью на маленькой станции остался без карты и без денег, до ближайшего отделения N км, а банкомат - рядом. Иначе представляю себе канитель, где бы я утром ловил такси и вместо отеля ехал в отделение привата снимать наличку в кассе. Сорри за оффтоп может кому пригодится.
Там по другому случилось - я из Аркады на машине ехал, заехал в кондитерскую по дороге в гости, очевидно засветил сумму, на выходе со мной столкнулся человек - я ничего не почувствовал. Уже в гостях, раздеваясь, не обнаружил портмоне ВО ВНУТРЕННЕМ ГЛУБОКОМ КАРМАНЕ ПАЛЬТО. Выбили за долю секунды. Начало 00-х. Дорогие пирожные получились. Я с тех пор не пользуюсь портмоне для крупных сумм.
В комндировки старался на машине ездить, особенно, если планировались финансовые перемешения. Сейчас проще стало.
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