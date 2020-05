Додано: Чет 21 тра, 2020 09:30

striped написав: Предлагаю запилить новую голосовалку:



Лично у Вас есть знакомые, которые из-за коронокризиса:

- переехали в более дешевую аренду (не важно жилье или коммерческую)

- уехали из Киева на малую родину пересидеть

- уехали из Киева навсегда

- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в свое жилье

- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в аренду

- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис на малую родину Предлагаю запилить новую голосовалку:Лично у Вас есть знакомые, которые из-за коронокризиса:- переехали в более дешевую аренду (не важно жилье или коммерческую)- уехали из Киева на малую родину пересидеть- уехали из Киева навсегда- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в свое жилье- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в аренду- вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис на малую родину

нет смысла: крайне малая и сильно однородная выборка нет смысла: крайне малая и сильно однородная выборка

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California