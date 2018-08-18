vitaliian написав:

rjkz написав: Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули

крупные суммы - только безнал, ещё давно ехал поездом в одессу с крупной суммой (аренда+залог+комиссия+на жизнь), зашил их в карман, а в другой карман положил кошелек с небольшой суммой (ровно чтоб по приезду позавтракать), его и сперли, причем ехал в св в котором всего было 2 человека. Думал в св приличные люди ездят. Этой зимой тоже в поезде сперли карты монобанка и привата, хорошо что обе блокируются из приложения, по приезду перекинул с моно на приват и снял в банкомате без карты -, если ты ночью на маленькой станции остался без карты и без денег, до ближайшего отделения N км, а банкомат - рядом. Иначе представляю себе канитель, где бы я утром ловил такси и вместо отеля ехал в отделение привата снимать наличку в кассе. Сорри за оффтоп может кому пригодится.