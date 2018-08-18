Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Не успел домой довезти эти деньги - у меня портмоне и с этими и с моими деньгами тиснули
крупные суммы - только безнал, ещё давно ехал поездом в одессу с крупной суммой (аренда+залог+комиссия+на жизнь), зашил их в карман, а в другой карман положил кошелек с небольшой суммой (ровно чтоб по приезду позавтракать), его и сперли, причем ехал в св в котором всего было 2 человека. Думал в св приличные люди ездят. Этой зимой тоже в поезде сперли карты монобанка и привата, хорошо что обе блокируются из приложения, по приезду перекинул с моно на приват и снял в банкомате без карты - крутая опция, если ты ночью на маленькой станции остался без карты и без денег, до ближайшего отделения N км, а банкомат - рядом. Иначе представляю себе канитель, где бы я утром ловил такси и вместо отеля ехал в отделение привата снимать наличку в кассе. Сорри за оффтоп может кому пригодится.
Там по другому случилось - я из Аркады на машине ехал, заехал в кондитерскую по дороге в гости, очевидно засветил сумму, на выходе со мной столкнулся человек - я ничего не почувствовал. Уже в гостях, раздеваясь, не обнаружил портмоне ВО ВНУТРЕННЕМ ГЛУБОКОМ КАРМАНЕ ПАЛЬТО. Выбили за долю секунды. Начало 00-х. Дорогие пирожные получились. Я с тех пор не пользуюсь портмоне для крупных сумм. В комндировки старался на машине ездить, особенно, если планировались финансовые перемешения. Сейчас проще стало.
Лично у Вас есть знакомые, которые из-за коронокризиса: - переехали в более дешевую аренду (не важно жилье или коммерческую) - уехали из Киева на малую родину пересидеть - уехали из Киева навсегда - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в свое жилье - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в аренду - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис на малую родину
striped написав:Предлагаю запилить новую голосовалку:
Лично у Вас есть знакомые, которые из-за коронокризиса: - переехали в более дешевую аренду (не важно жилье или коммерческую) - уехали из Киева на малую родину пересидеть - уехали из Киева навсегда - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в свое жилье - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис в Киев в аренду - вернулись в Украину из-за границы пересидеть кризис на малую родину
нет смысла: крайне малая и сильно однородная выборка
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
этот пункт стрёмный, кому оно известно навсегда или просто надолго? из заграницы среди моего окружения не вернулся никто, а в Киеве терпят бедствие многие. Главный отток понаехов начнется после карантина, так как многие ещё верят что вернутся на свою старую работу (или быстро найдут новую). Из карантина выйдут не только лишь все. Замедлился мультипликатор, а напечатанные деньги дойдут до пэрэсичного с лагом в 6-12 месяцев.
airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии.
Тяжело заболеть можно и когда экономика растет. И чем старше становишься - тем выше вероятность. Особенно таких болезней где проведение дорогостоящей интенсивной терапии - вопрос жизни и смерти. И тогда, к сожалению, никакие арендные квартиры не помогут пока ты их не продашь. А продавать можно долго, хуже того, надо быть в состоянии это сделать.
airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
в кризисы нужны живые деньги, так как замедляется мультипликатор, не зря многие страны в кризис делают эмиссии.
Тяжело заболеть можно и когда экономика растет. И чем старше становишься - тем выше вероятность. Особенно таких болезней где проведение дорогостоящей интенсивной терапии - вопрос жизни и смерти. И тогда, к сожалению, никакие арендные квартиры не помогут пока ты их не продашь. А продавать можно долго, хуже того, надо быть в состоянии это сделать.
это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
vitaliian написав:это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.