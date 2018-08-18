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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:35
Yuri_T написав: airmax78 написав:
В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.
твое мнение здесь самое ценное
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:39
PS4 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.
твое мнение здесь самое ценное
на трою вернулся вместе с топ-менеджерами или до сих пор на малой родине?
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Чет 21 тра, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:39
airmax78 написав:
Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
хотя бы 4к долларов должно быть 24/7 в свободном доступе, чтобы не бегать как жаренный если что. всё что свыше уже можно распределять депозиты/недвижимость/прочие нужды
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Додано: Чет 21 тра, 2020 10:41
Yuri_T написав: airmax78 написав:
В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.
Это был не прогноз. И это нормально: примерно соответствует % покупателей бизнес-класса в общей массе покупателей на рынке.
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