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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3945394639473948

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 2.7 5 3
зростуть більш як на 10%
33%
1
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
33%
1
знизяться в межах 10%
33%
1
знизяться на 10-25%
0
0
знизяться на 25%-50%
0
0
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:35

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.

3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.


твое мнение здесь самое ценное :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:39

  PS4 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.

3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.


твое мнение здесь самое ценное :mrgreen:

на трою вернулся вместе с топ-менеджерами или до сих пор на малой родине?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Чет 21 тра, 2020 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
хотя бы 4к долларов должно быть 24/7 в свободном доступе, чтобы не бегать как жаренный если что. всё что свыше уже можно распределять депозиты/недвижимость/прочие нужды
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 10:41

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.

3% интересуют мопы. или 2.
очень точная была голосовалка.

Это был не прогноз. И это нормально: примерно соответствует % покупателей бизнес-класса в общей массе покупателей на рынке.
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