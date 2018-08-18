Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
3% интересуют мопы. или 2. очень точная была голосовалка.
Это был не прогноз. И это нормально: примерно соответствует % покупателей бизнес-класса в общей массе покупателей на рынке. И, кстати, застройщики отреагировали. Сегодня только самые никчемные из них, типа Оркады и ДБК4 продолжают тулить своим невыбаглывым покупателям МОПЫ в стиле начала 00х. Все остальные, даже мрачный КГС, уже стараются что-то изобразить (у КГС получается из рук вон плохо).
vitaliian написав:это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
останнi грошi, це що "гробовi" в бабушки на похорон в панчосi, чи "emergency fund" на випадок втрати доходу на 3...6 мiсяцiв (при стабiльнiй економiцi), чи це "антикризовий фонд" (на пару рокiв).
Зараз хто мав emergency fund його доiдають на карантинi, а попереду ще криза на 2-3 роки, але про неi чомусь думають що буде як 2009 або 2016 швиденько впадем та зразу вiдiб"емся вiд дна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Yuri_T написав:3% интересуют мопы. или 2. очень точная была голосовалка.
Это был не прогноз. И это нормально: примерно соответствует % покупателей бизнес-класса в общей массе покупателей на рынке.
а, ну да. бизнес-класс. совсем забыл про ваш статус.
Простите меня, Юрий, если сможете. Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов. Поэтому выбора у меня нет. Хотя я с удовольствием купил бы и эконом, если бы его не колхозили и не угандошивали в первый же год ремонтов.
flyman написав:Зараз хто мав emergency fund його доiдають на карантинi, а попереду ще криза на 2-3 роки, але про неi чомусь думають що буде як 2009 або 2016 швиденько впадем та зразу вiдiб"емся вiд дна.
те кризисы мы сравнительно легко пережили особенно 2009. тогда еще работало кредитное плечо, крутился мультипликатор и жирок закупленный по 5,25 у многих был. может ЗЕипотека нас спасьот?
Ну и этот МОП вызывает приличный дисонанс с внешним видом Каховской.
Первое фото - в самом деле - ШОК. Второе - это а-ля Иоанна Павла, 11 и Лейпцигская 13 - все та же дешманская плиточка на стенах. Но в любом случае, прогресс на лицо. А Юрий все никак не может понять, что это на самом деле важно.