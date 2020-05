Додано: Чет 21 тра, 2020 11:01

airmax78 написав: vitaliian написав: это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован. это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.

"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования. "Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.

останнi грошi, це що "гробовi" в бабушки на похорон в панчосi,

чи "emergency fund" на випадок втрати доходу на 3...6 мiсяцiв (при стабiльнiй економiцi), чи це "антикризовий фонд" (на пару рокiв).



Зараз хто мав emergency fund його доiдають на карантинi, а попереду ще криза на 2-3 роки, але про неi чомусь думають що буде як 2009 або 2016 швиденько впадем та зразу вiдiб"емся вiд дна. останнi грошi, це що "гробовi" в бабушки на похорон в панчосi,чи "emergency fund" на випадок втрати доходу на 3...6 мiсяцiв (при стабiльнiй економiцi), чи це "антикризовий фонд" (на пару рокiв).Зараз хто мав emergency fund його доiдають на карантинi, а попереду ще криза на 2-3 роки, але про неi чомусь думають що буде як 2009 або 2016 швиденько впадем та зразу вiдiб"емся вiд дна.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

