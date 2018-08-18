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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15
airmax78 написав: vitaliian написав:
это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
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Vlad442
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15
flyman написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
останнi грошi, це що "гробовi" в бабушки на похорон в панчосi,
чи "emergency fund" на випадок втрати доходу на 3...6 мiсяцiв (при стабiльнiй економiцi), чи це "антикризовий фонд" (на пару рокiв).
Я почему и говорю: очень растяжимое понятие: от 100 долларов до 1 млрд. в зависимости от человека. Но мы вообще ушли от темы. Напомню все началось с того, что vhate жгут, я так понимаю, в пределах 20ки, вырученные от продажи дачи. И тут я категорически настаиваю, чтобы vhata не спешила их заморозить в очередном региональном неликвиде.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 21 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15
airmax78 написав:
Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов.
что-кому нравится - личное дело. голосуете деньгами.
это всего касается: и инвестиций, и автомобилей, и женщин, и жилья.
лишь бы поменьше понтов и надутых щек, типа вас или респекта.
вчера днем ездил на столичку. какая-то тёлка на порше заехала прямо на пандус открытого павильйона. так и ехала около рядов, выбирая редиску.
когда-то она тоже, наверное, была нормальным человеком. потом стала бизнес-класс.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:17
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов.
что-кому нравится - личное дело. голосуете деньгами.
это всего касается: и инвестиций, и автомобилей, и женщин, и жилья.
лишь бы поменьше понтов и надутых щек, типа вас или респекта.
вчера днем ездил на столичку. какая-то тёлка на порше заехала прямо на пандус открытого павильйона. так и ехала около рядов, выбирая редиску.
когда-то она тоже, наверное, была нормальным человеком. потом стала бизнес-класс.
Деньги не меняют людей. Кто был невоспитанным г0вном - тот им и останется. Кто был нормальным человеком - того деньги не испортят.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:18
airmax78 написав:
В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
всегда мимо это тоже результат но наоборот.
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vitaliian
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:21
airmax78 написав: vhata написав: airmax78 написав:
Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.
Обсудим, когда Вам перевалит за полтинник
.
Чем старше человек - тем больше ему нужны покой и мир
в сердце, мозгах, семье, работе и пр..
Я, к сожалению, не знаю ни одного медицинского центра в мире, где бы взяли в оплату за лечение квартиру или имущественные права по договору аренды, а тем более покой и мир в сердце, мозгах, семье и работе. Везде, сволочи, требуют живые деньги. И вот прямо сейчас мои дальние знакомые пытаются срочно распродать все свое многочисленное недвижимое имущество, чтобы вытащить с разбитого инсультом главу семейства. Обеспеченные люди. Но все в бизнесе, все в недвижимости. Пришла беда... и ПЦ.
Для них деньги дороже жизни? Что, и в полцены не берут? Или это тот случай, когда "срочно продам" и потом цена 2008 года минус 3%.
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Vlad442
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22
Vlad442 написав: airmax78 написав: vitaliian написав:
это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.
"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.
Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 21 тра, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22
Vlad442 написав:
Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:24
vitaliian написав: airmax78 написав:
В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
всегда мимо это тоже результат но наоборот.
Да, только это и вселяет оптимизм.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:45
airmax78 написав:
Простите меня, Юрий, если сможете. Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов. Поэтому выбора у меня нет. Хотя я с удовольствием купил бы и эконом, если бы его не колхозили и не угандошивали в первый же год ремонтов.
Макс, Буча Квартал, не гандошать не колхозять ... будем сусiдами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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