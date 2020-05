Додано: Чет 21 тра, 2020 11:45

airmax78 написав: Простите меня, Юрий, если сможете. Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов. Поэтому выбора у меня нет. Хотя я с удовольствием купил бы и эконом, если бы его не колхозили и не угандошивали в первый же год ремонтов.

Макс, Буча Квартал, не гандошать не колхозять ... будем сусiдами Макс, Буча Квартал, не гандошать не колхозять ... будем сусiдами

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/