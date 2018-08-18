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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3947394839493950>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 3.8 5 8
зростуть більш як на 10%
13%
1
зростуть, але не більше 10%
0
0
приблизно не зміняться
25%
2
знизяться в межах 10%
38%
3
знизяться на 10-25%
13%
1
знизяться на 25%-50%
13%
1
знизяться більше, ніж на 50%
0
0
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.

"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.

Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?

Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.

"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.

останнi грошi, це що "гробовi" в бабушки на похорон в панчосi,
чи "emergency fund" на випадок втрати доходу на 3...6 мiсяцiв (при стабiльнiй економiцi), чи це "антикризовий фонд" (на пару рокiв).

Я почему и говорю: очень растяжимое понятие: от 100 долларов до 1 млрд. в зависимости от человека. Но мы вообще ушли от темы. Напомню все началось с того, что vhate жгут, я так понимаю, в пределах 20ки, вырученные от продажи дачи. И тут я категорически настаиваю, чтобы vhata не спешила их заморозить в очередном региональном неликвиде.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 тра, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:15

  airmax78 написав:Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов.

что-кому нравится - личное дело. голосуете деньгами.
это всего касается: и инвестиций, и автомобилей, и женщин, и жилья.
лишь бы поменьше понтов и надутых щек, типа вас или респекта.

вчера днем ездил на столичку. какая-то тёлка на порше заехала прямо на пандус открытого павильйона. так и ехала около рядов, выбирая редиску.
когда-то она тоже, наверное, была нормальным человеком. потом стала бизнес-класс.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:17

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов.

что-кому нравится - личное дело. голосуете деньгами.
это всего касается: и инвестиций, и автомобилей, и женщин, и жилья.
лишь бы поменьше понтов и надутых щек, типа вас или респекта.

вчера днем ездил на столичку. какая-то тёлка на порше заехала прямо на пандус открытого павильйона. так и ехала около рядов, выбирая редиску.
когда-то она тоже, наверное, была нормальным человеком. потом стала бизнес-класс.

Деньги не меняют людей. Кто был невоспитанным г0вном - тот им и останется. Кто был нормальным человеком - того деньги не испортят.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
всегда мимо это тоже результат но наоборот.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:21

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  airmax78 написав:Как раз наоборот. Чем старше человек - тем больше ему нужны живые деньги.

Обсудим, когда Вам перевалит за полтинник :).
Чем старше человек - тем больше ему нужны покой и мир в сердце, мозгах, семье, работе и пр..

Я, к сожалению, не знаю ни одного медицинского центра в мире, где бы взяли в оплату за лечение квартиру или имущественные права по договору аренды, а тем более покой и мир в сердце, мозгах, семье и работе. Везде, сволочи, требуют живые деньги. И вот прямо сейчас мои дальние знакомые пытаются срочно распродать все свое многочисленное недвижимое имущество, чтобы вытащить с разбитого инсультом главу семейства. Обеспеченные люди. Но все в бизнесе, все в недвижимости. Пришла беда... и ПЦ.

Для них деньги дороже жизни? Что, и в полцены не берут? Или это тот случай, когда "срочно продам" и потом цена 2008 года минус 3%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:это не про недвижимость, на последние деньги нельзя покупать ничего, обычный здравый смысл. А если денег много и страх перед инфляцией, то недвижимость безальтернативное успокоительное, если это не проблемный котлован.

"Последние деньги" - понятие очень растяжимое. Vhata считает, что деньги вырученные от продажи дачи где-то в регионе - это не последние деньги и нельзя их оставлять в форме денег. Мои знакомые считали также. 95% жителей Украины считают 100-1000 долларов последними деньгами - а все что больше - это уже средства для потребления/инвестирования.

Как вы думаете, с каким дисконтом можно сейчас за неделю продать однушку в условной Эврике, которая в феврале реально покупалась-продавалась за 55?

Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

Vlad, для того чтобы продать однушку в условной Эврике, даже с дисконтом в 50%, надо хотя бы иметь возможность подписать договор купли-продажи. Часто бывают случаи (на самом деле первая причина смертности в Украине и мире) когда подписать что-то уже просто не получится - рука не работает.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 21 тра, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:22

  Vlad442 написав:Держать нал на экстренный случай конечно нужно, но не суммы, соизмеримые с КРЖН.

то есть, какие-то четыре-пять пачек держать не нужно. отлично.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:24

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В этой ветке прогнозы-голосовалки всегда были мимо.
всегда мимо это тоже результат но наоборот.

Да, только это и вселяет оптимизм.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:45

  airmax78 написав:Простите меня, Юрий, если сможете. Да, мне не нравятся вильнолюди и нравятся симпатичные дома, ими не обезображенные. За другие я свои деньги отдавать не готов. Поэтому выбора у меня нет. Хотя я с удовольствием купил бы и эконом, если бы его не колхозили и не угандошивали в первый же год ремонтов.

Макс, Буча Квартал, не гандошать не колхозять ... будем сусiдами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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